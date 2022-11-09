https://crimea.ria.ru/20221109/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-9-noyabrya-1125303783.html

Главные события и заявления дня: 9 ноября

Главные события и заявления дня: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Главные события и заявления дня: 9 ноября

Российские войска на Херсонском направлении переходят на левый берег Днепра. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. В США подсчитывают результаты... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T22:03

2022-11-09T22:03

2022-11-09T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские войска на Херсонском направлении переходят на левый берег Днепра. Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. В США подсчитывают результаты выборов в Конгресс. В школах РФ введут курс по начальной военной подготовке. Вступил в силу приговор украинскому шпиону Штыбликову. МАГАТЭ не нашло признаков подготовки "грязной бомбы" на Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российские войска на Херсонском направлении переходят на левый берег ДнепраМинистр обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра и организовать оборону области по барьерному рубежу реки.Суровикин доложил министру, что при прорыве плотины Каховской ГЭС возникнет угроза полной изоляции российских войск на правом берегу. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, объяснив это необходимостью сохранить жизни военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно.Шойгу согласился с доводами Суровикина и отдал соответствующий приказ.Погиб замглавы Херсонской области Кирилл СтремоусовЗамглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в среду. Ему было 45 лет. Соболезнования в связи с гибелью Кирилла Стремоусова выразили главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Гибель своего заместителя в ДТП подтвердил и врио губернатора области Владимир Сальдо. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, предположительно причиной ДТП стал опасный маневр водителя грузовика. При попытке избежать столкновения водитель Кирилла Стремоусова не справился с управлением, бронемобиль разорвало на части.В США подсчитывают результаты выборов в КонгрессВо вторник в США прошли промежуточные выборы. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у Республиканской партии будет 220 мест в Палате представителей, у демократов - 215 мест.Политолог Малек Дудаков отметил, что выборы в Палату представителей в США наглядно демонстрируют уровень раскола в американском обществе. По мнению эксперта, основная причина – это усиливающаяся культурная поляризация Америки. Так, экзит-поллы показывают, что большинство населения недовольны политикой Байдена и лишь треть считает, что ему стоит избираться на второй срок.Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что республиканцы неизбежно поставят вопрос о "более справедливом распределении бремени поддержки Украины" между США и их европейскими союзниками. Кроме того, полагает эксперт, после выборов политические возможности Белого дома для переговоров с Москвой расширятся, поскольку у администрации Джо Байдена не будет стеснена предвыборной критикой со стороны республиканцев и получит некую свободу маневра, чтобы начать обсуждение широкого круга проблем с РоссиейВ школах РФ введут курс по начальной военной подготовкеКурс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. До 1 января курс подготовят, затем пройдет его апробация.Курс должен войти в два новых модуля предмета ОБЖ для старшеклассников. Их уже включили в проект основной общеобразовательной программы.Школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп.Вступил в силу приговор украинскому шпиону ШтыбликовуВступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрия Штыбликова, осужденного на 19 лет и 6 месяцев за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.Штыбликов был одним из участников диверсионно-террористической группы Минобороны Украины, он вел наблюдение за российскими военными подразделениями и подбирал объекты для диверсий.МАГАТЭ не нашло признаков подготовки "грязной бомбы" на УкраинеИнспекторы МАГАТЭ, которые прибыли на Украину для изучения ядерных объектов, в ходе инспекции не смогли обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы". Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву.

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https://crimea.ria.ru/20221109/stali-izvestny-podrobnosti-dtp-v-kotorom-pogib-stremousov-1125303347.html

https://crimea.ria.ru/20221109/volodin-nazval-tri-prichiny-neudachi-demokratov-na-vyborakh-v-ssha-1125293282.html

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херсонская область

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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