https://crimea.ria.ru/20221109/ekspert-nazval-dva-vazhnykh-dlya-rossii-nyuansa-sostoyavshikhsya-vyborov-v-ssha-1125300748.html

Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США

Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США

Предварительные результаты состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс имеют два значимых для России нюанса в плане помощи Украине и перспективы... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T17:38

2022-11-09T17:38

2022-11-09T17:38

сша

мнения

политика

в мире

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125300635_0:72:1024:648_1920x0_80_0_0_5664f23e406ede70f4d1941f76cdf4e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Предварительные результаты состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс имеют два значимых для России нюанса в плане помощи Украине и перспективы переговоров Вашингтона и Москвы по широкому кругу вопросов, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Так, по мнению эксперта, республиканцы, которые почти наверняка получают большинство в Палате представителей, неизбежно поставят вопрос о "более справедливом распределении бремени поддержки Украины" между США и их европейскими союзниками.В то же время это не означает, что республиканцы подвергнут сомнению сам принцип оказания помощи Киеву, уверен аналитик. Он пояснил, что в США существует устойчивый двухпартийный консенсус относительно российско-украинского конфликта, поэтому трудно ожидать каких-то изменений в общих подходах США."Тем более, что нынешний транш помощи Украине, скорее всего, пройдет через Конгресс до смены его состава, а, значит, на протяжении следующего года Киев будет получать помощь, и здесь каких-то изменений ожидать не приходится", – указал Кортунов.Второй важный для Москвы нюанс, по словам политолога, состоит в расширении политических возможностей Белого дома для переговоров с Москвой. Эксперт отметил, что до выборов в Конгресс президенту Джо Байдену было очень трудно выступать с какими-либо инициативами, касающимися переговоров с Москвой, поскольку эти инициативы неизбежно стали бы объектом очень жесткой критики со стороны республиканцев и могли бы быть использованы в предвыборной кампании против демократов.В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.

https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html

https://crimea.ria.ru/20221109/volodin-nazval-tri-prichiny-neudachi-demokratov-na-vyborakh-v-ssha-1125293282.html

сша

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мнения, политика, в мире, российская федерация (россия, рф)