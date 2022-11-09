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Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США
Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США
Предварительные результаты состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс имеют два значимых для России нюанса в плане помощи Украине и перспективы... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T17:38
2022-11-09T17:38
2022-11-09T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Предварительные результаты состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс имеют два значимых для России нюанса в плане помощи Украине и перспективы переговоров Вашингтона и Москвы по широкому кругу вопросов, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Так, по мнению эксперта, республиканцы, которые почти наверняка получают большинство в Палате представителей, неизбежно поставят вопрос о "более справедливом распределении бремени поддержки Украины" между США и их европейскими союзниками.В то же время это не означает, что республиканцы подвергнут сомнению сам принцип оказания помощи Киеву, уверен аналитик. Он пояснил, что в США существует устойчивый двухпартийный консенсус относительно российско-украинского конфликта, поэтому трудно ожидать каких-то изменений в общих подходах США."Тем более, что нынешний транш помощи Украине, скорее всего, пройдет через Конгресс до смены его состава, а, значит, на протяжении следующего года Киев будет получать помощь, и здесь каких-то изменений ожидать не приходится", – указал Кортунов.Второй важный для Москвы нюанс, по словам политолога, состоит в расширении политических возможностей Белого дома для переговоров с Москвой. Эксперт отметил, что до выборов в Конгресс президенту Джо Байдену было очень трудно выступать с какими-либо инициативами, касающимися переговоров с Москвой, поскольку эти инициативы неизбежно стали бы объектом очень жесткой критики со стороны республиканцев и могли бы быть использованы в предвыборной кампании против демократов.В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html
https://crimea.ria.ru/20221109/volodin-nazval-tri-prichiny-neudachi-demokratov-na-vyborakh-v-ssha-1125293282.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сша, мнения, политика, в мире, российская федерация (россия, рф)
Эксперт назвал два важных для России нюанса состоявшихся выборов в США
Политолог Кортунов: после выборов у Белого дома расширятся возможности переговоров с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Предварительные результаты состоявшихся в США промежуточных выборов в Конгресс имеют два значимых для России нюанса в плане помощи Украине и перспективы переговоров Вашингтона и Москвы по широкому кругу вопросов, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Так, по мнению эксперта, республиканцы, которые почти наверняка получают большинство в Палате представителей, неизбежно поставят вопрос о "более справедливом распределении бремени поддержки Украины" между США и их европейскими союзниками.
"Логика республиканцев такая: проблема конфликта между РФ и Украиной – это европейская проблема, которая отвлекает внимание США от более важной задачи стратегического противостояния с Китаем. Поэтому в их понимании было бы правильно, если бы Европа взяла на себя большую часть бремени поставок вооружений и оказания различной помощи Украине. Такие дискуссии, скорее всего, в Конгрессе начнутся", - сказал Кортунов на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В то же время это не означает, что республиканцы подвергнут сомнению сам принцип оказания помощи Киеву, уверен аналитик. Он пояснил, что в США существует устойчивый двухпартийный консенсус относительно российско-украинского конфликта, поэтому трудно ожидать каких-то изменений в общих подходах США.
"Тем более, что нынешний транш помощи Украине, скорее всего, пройдет через Конгресс до смены его состава, а, значит, на протяжении следующего года Киев будет получать помощь, и здесь каких-то изменений ожидать не приходится", – указал Кортунов.
Второй важный для Москвы нюанс, по словам политолога, состоит в расширении политических возможностей Белого дома для переговоров с Москвой. Эксперт отметил, что до выборов в Конгресс президенту Джо Байдену было очень трудно выступать с какими-либо инициативами, касающимися переговоров с Москвой, поскольку эти инициативы неизбежно стали бы объектом очень жесткой критики со стороны республиканцев и могли бы быть использованы в предвыборной кампании против демократов.
"Сейчас, когда выборы позади, возможно, Белый дом получит некую свободу маневра, чтобы начать обсуждение широкого круга проблем с Россией, не опасаясь политических последствий внутри страны. Потому я допускаю, что какая-то активизация российско-американских контактов, не обязательно по теме Украины, но, скажем, по ядерным вопросам и более общим проблемам евроатлантической безопасности, возможны", – предположил политолог.
В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и 3 заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.