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Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США

Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США

Выборы в Палату представителей в США наглядно демонстрируют уровень раскола в американском обществе, считает политолог Малек Дудаков. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T13:59

2022-11-09T13:59

2022-11-09T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Выборы в Палату представителей в США наглядно демонстрируют уровень раскола в американском обществе, считает политолог Малек Дудаков."До этих выборов у демократов имелось шаткое большинство – буквально в пять мест. Республиканцы сегодня надеялись взять 30 мест или даже больше, сформировав в нижней палате уверенное большинство. Но эти планы уже точно не воплотятся в жизнь. На текущий момент вероятен сценарий, при котором республиканское большинство в Палате представителей тоже окажется не очень крупным… Очевидно, что американское общество расколото практически напополам", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.По мнению эксперта, основная причина – это усиливающаяся культурная поляризация Америки. Так, экзит-поллы показывают, что большинство населения недовольны политикой Байдена и лишь треть считает, что ему стоит избираться на второй срок."Но многие из недовольных, зажав нос, все равно проголосовали за Демпартию, потому что той удалось демонизировать своих оппонентов, называя их угрозой демократии. И эта тактика запугивания электората в итоге возымела определенный эффект", – пояснил Дудаков.В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.

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