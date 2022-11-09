https://crimea.ria.ru/20221109/amerikanskoe-obschestvo-raskoloto-napopolam-ekspert-o-vyborakh-v-ssha-1125295287.html
Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США
Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США
Выборы в Палату представителей в США наглядно демонстрируют уровень раскола в американском обществе, считает политолог Малек Дудаков. РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T13:59
2022-11-09T13:59
2022-11-09T13:57
сша
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125295172_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_c053bf8bc8ae273f65703d5fce9b5849.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Выборы в Палату представителей в США наглядно демонстрируют уровень раскола в американском обществе, считает политолог Малек Дудаков."До этих выборов у демократов имелось шаткое большинство – буквально в пять мест. Республиканцы сегодня надеялись взять 30 мест или даже больше, сформировав в нижней палате уверенное большинство. Но эти планы уже точно не воплотятся в жизнь. На текущий момент вероятен сценарий, при котором республиканское большинство в Палате представителей тоже окажется не очень крупным… Очевидно, что американское общество расколото практически напополам", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.По мнению эксперта, основная причина – это усиливающаяся культурная поляризация Америки. Так, экзит-поллы показывают, что большинство населения недовольны политикой Байдена и лишь треть считает, что ему стоит избираться на второй срок."Но многие из недовольных, зажав нос, все равно проголосовали за Демпартию, потому что той удалось демонизировать своих оппонентов, называя их угрозой демократии. И эта тактика запугивания электората в итоге возымела определенный эффект", – пояснил Дудаков.В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.
https://crimea.ria.ru/20221109/volodin-nazval-tri-prichiny-neudachi-demokratov-na-vyborakh-v-ssha-1125293282.html
https://crimea.ria.ru/20221107/dlya-chego-v-ssha-snova-govoryat-o-russkom-vmeshatelstve-v-vybory--mnenie-1125257924.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125295172_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9d4ddbda31579b6cbbf5115d0847b542.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, политика
Американское общество расколото напополам: эксперт о выборах в США
Политолог Дудаков: выборы в США говорят о том, что общество расколото напополам
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Выборы в Палату представителей в США наглядно демонстрируют уровень раскола в американском обществе, считает политолог Малек Дудаков.
"До этих выборов у демократов имелось шаткое большинство – буквально в пять мест. Республиканцы сегодня надеялись взять 30 мест или даже больше, сформировав в нижней палате уверенное большинство. Но эти планы уже точно не воплотятся в жизнь. На текущий момент вероятен сценарий, при котором республиканское большинство в Палате представителей тоже окажется не очень крупным… Очевидно, что американское общество расколото практически напополам", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, основная причина – это усиливающаяся культурная поляризация Америки. Так, экзит-поллы показывают, что большинство населения недовольны политикой Байдена и лишь треть считает, что ему стоит избираться на второй срок.
"Но многие из недовольных, зажав нос, все равно проголосовали за Демпартию, потому что той удалось демонизировать своих оппонентов, называя их угрозой демократии. И эта тактика запугивания электората в итоге возымела определенный эффект", – пояснил Дудаков.
В США завершилось голосование на состоявшихся 8 ноября промежуточных выборах, продолжается обработка бюллетеней. По итогам волеизъявления будут избраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.