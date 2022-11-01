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Главные события и заявления дня: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Главные события и заявления дня: 1 ноября
Главные события и заявления дня: 1 ноября - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Главные события и заявления дня: 1 ноября
Движение судов в рамках международной зерновой сделки приостановлено. В Минобороны заявили о нарушении координации в ВСУ из-за массированных ударов по Украине... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T22:04
2022-11-01T22:04
главное за день
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
специальная военная операция рф на украине
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
владимир путин (политик)
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в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение судов в рамках международной зерновой сделки приостановлено. В Минобороны заявили о нарушении координации в ВСУ из-за массированных ударов по Украине. Вывоз людей из Херсонщины продолжается, медучреждения в районе отселения временно прекращают работу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зерновая сделка: итоги переговоров и решенияПервый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией в Совбезе, заявил, что западные кураторы Украины не смогли опровергнуть причастность Киева к атаке на Черноморский флот 29 октября. Во вторник в ходе телефонных переговоров президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган пришли к выводу о необходимости расследовать атаку на Севастополь 29 октября для принятия дальнейших решений по зерновой сделке. Позже стало известно, что Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Об этом заявила представитель организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла. Массированные удары по Украине: последствия для ВСУОчередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.Он также оценил эффективность ударов ВС РФ с точки зрения блокирования перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом для украинской армии. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре. На фоне попаданий по критическим объектам "Укрэнерго" сообщило об отключениях электричества у абонентов по всей стране.Вывоз людей из Херсонщины: что с медициной и обеспечениемВласти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Накануне он сообщал о расширении зоны эвакуации жителей Херсонской области до 15 км от Днепра. В свою очередь министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев завил, что медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в этой зоне, временно не будут работать, а их сотрудников просят оперативно покинуть территорию.
https://crimea.ria.ru/20221101/medvedev-nazval-edinstvennyy-stsenariy-spaseniya-ot-mirovoy-voyny-1125196578.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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главное за день, херсонская область, военное положение в новых регионах россии, специальная военная операция рф на украине, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, в мире, политика
Главные события и заявления дня: 1 ноября

Главные события и заявления вторника, 1 ноября

22:04 01.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминируемый укрепрайон в Херсонской области.
Разминируемый укрепрайон в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение судов в рамках международной зерновой сделки приостановлено. В Минобороны заявили о нарушении координации в ВСУ из-за массированных ударов по Украине. Вывоз людей из Херсонщины продолжается, медучреждения в районе отселения временно прекращают работу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Зерновая сделка: итоги переговоров и решения

Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией в Совбезе, заявил, что западные кураторы Украины не смогли опровергнуть причастность Киева к атаке на Черноморский флот 29 октября.
Во вторник в ходе телефонных переговоров президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган пришли к выводу о необходимости расследовать атаку на Севастополь 29 октября для принятия дальнейших решений по зерновой сделке.
Позже стало известно, что Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Об этом заявила представитель организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.
"Договорились не планировать на 2 ноября какое-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", – сказала она. Решение также прокомментировал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны

Массированные удары по Украине: последствия для ВСУ

Очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Он также оценил эффективность ударов ВС РФ с точки зрения блокирования перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом для украинской армии.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре.
На фоне попаданий по критическим объектам "Укрэнерго" сообщило об отключениях электричества у абонентов по всей стране.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
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Эрдоган проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Вывоз людей из Херсонщины: что с медициной и обеспечением

Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Накануне он сообщал о расширении зоны эвакуации жителей Херсонской области до 15 км от Днепра.
В свою очередь министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев завил, что медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в этой зоне, временно не будут работать, а их сотрудников просят оперативно покинуть территорию.
"Медучреждения, которые входят в 15-километровую зону, работать не будут. Они будут развернуты в других населенных пунктах Херсонской области, куда эвакуируют мирных жителей, и медработники нужны именно там, чтобы выполнять свой профессиональный долг", – заявил Ильмиев.
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Главное за деньХерсонская областьВоенное положение в новых регионах РоссииСпециальная военная операция РФ на УкраинеСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимВладимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганВ миреПолитика
 
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22:04Главные события и заявления дня: 1 ноября
21:47Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
21:13Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
20:56Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
20:23Запасы водохранилищ Крыма снизились
20:05Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
20:03Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
19:48Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
19:33Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
19:20Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана
19:09Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря
19:00Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов
18:45Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
18:16Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей
18:01Вывозил с поля раненых: в Бахчисарае простились с героем СВО
17:49Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают
17:36Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны
17:06На Украине просят Польшу проложить ж/д коридор до порта Гданьска и Литвы
16:37Обстрел села в Белгородской области: есть повреждения и пострадавший
16:31Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение
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