Главные события и заявления дня: 1 ноября
Главные события и заявления вторника, 1 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Движение судов в рамках международной зерновой сделки приостановлено. В Минобороны заявили о нарушении координации в ВСУ из-за массированных ударов по Украине. Вывоз людей из Херсонщины продолжается, медучреждения в районе отселения временно прекращают работу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Зерновая сделка: итоги переговоров и решения
Первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией в Совбезе, заявил, что западные кураторы Украины не смогли опровергнуть причастность Киева к атаке на Черноморский флот 29 октября.
Во вторник в ходе телефонных переговоров президенты РФ и Турции Путин и Эрдоган пришли к выводу о необходимости расследовать атаку на Севастополь 29 октября для принятия дальнейших решений по зерновой сделке.
Позже стало известно, что Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Об этом заявила представитель организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.
"Договорились не планировать на 2 ноября какое-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", – сказала она. Решение также прокомментировал официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.
Массированные удары по Украине: последствия для ВСУ
Очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Он также оценил эффективность ударов ВС РФ с точки зрения блокирования перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом для украинской армии.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре.
На фоне попаданий по критическим объектам "Укрэнерго" сообщило об отключениях электричества у абонентов по всей стране.
Вывоз людей из Херсонщины: что с медициной и обеспечением
Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Накануне он сообщал о расширении зоны эвакуации жителей Херсонской области до 15 км от Днепра.
В свою очередь министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев завил, что медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в этой зоне, временно не будут работать, а их сотрудников просят оперативно покинуть территорию.
"Медучреждения, которые входят в 15-километровую зону, работать не будут. Они будут развернуты в других населенных пунктах Херсонской области, куда эвакуируют мирных жителей, и медработники нужны именно там, чтобы выполнять свой профессиональный долг", – заявил Ильмиев.