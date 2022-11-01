https://crimea.ria.ru/20221101/massirovannyy-udar-po-ukraine-narushil-koordinatsiyu-vsu--minoborony-1125192954.html

Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны

Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны

Массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом во... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T14:57

2022-11-01T14:57

2022-11-01T14:59

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122873134_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_5c141ddc3d738e7c4f364a8decec3918.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом во вторник сообщил официальный представитель МОР РФ Игорь Конашенков.Кроме того, значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней мирных украинцев.

https://crimea.ria.ru/20221030/vs-rf-razgromili-tsentr-podgotovki-sil-spetsoperatsiy-vsu-pod-nikolaevom-1125162227.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков