https://crimea.ria.ru/20221101/massirovannyy-udar-po-ukraine-narushil-koordinatsiyu-vsu--minoborony-1125192954.html
Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны
Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны
Массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом во... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T14:57
2022-11-01T14:57
2022-11-01T14:59
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины существенно нарушил управление группировками войск ВСУ и их тыловым обеспечением. Об этом во вторник сообщил официальный представитель МОР РФ Игорь Конашенков.Кроме того, значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней мирных украинцев.
https://crimea.ria.ru/20221030/vs-rf-razgromili-tsentr-podgotovki-sil-spetsoperatsiy-vsu-pod-nikolaevom-1125162227.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), игорь конашенков
Массированный удар по Украине нарушил координацию ВСУ- Минобороны
Минобороны РФ: массированными ударами нарушено управление группировками ВСУ
14:57 01.11.2022 (обновлено: 14:59 01.11.2022)