https://crimea.ria.ru/20221101/saldo-rasskazal-o-situatsii-so-snabzheniem-v-khersone-i-oblasti-1125194199.html
Сальдо рассказал о ситуации со снабжением в Херсоне и области
Сальдо рассказал о ситуации со снабжением в Херсоне и области - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Сальдо рассказал о ситуации со снабжением в Херсоне и области
Херсонская область не испытывает больших проблем со снабжением, об этом заявил врио главы области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T16:08
2022-11-01T16:08
2022-11-01T16:08
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Херсонская область не испытывает больших проблем со снабжением, об этом заявил врио главы области Владимир Сальдо.Он отметил, что после выезда значительной части населения мест торговли достаточно для обеспечения потребностей оставшихся: "Часть торговых точек закрылась, но рынки все работают, аптеки тоже многие работают, поэтому нет особых проблем с обеспечением".По словам Сальдо, на будущее власти разработали план снабжения Херсонской области, в том числе ее правобережной части, необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221101/otselenie-zhiteley-khersonskoy-oblasti-kuda-obraschatsya-1125189291.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество, специальная военная операция рф на украине
Сальдо рассказал о ситуации со снабжением в Херсоне и области
Сальдо: в Херсоне и области значительных проблем со снабжением нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Херсонская область не испытывает больших проблем со снабжением, об этом заявил врио главы области Владимир Сальдо.
"С продовольствием, медикаментами, предоставлением коммунальных услуг в Херсоне и области значительных проблем нет", – рассказал Владимир Сальдо в эфире Соловьев LIVE.
Он отметил, что после выезда значительной части населения мест торговли достаточно для обеспечения потребностей оставшихся: "Часть торговых точек закрылась, но рынки все работают, аптеки тоже многие работают, поэтому нет особых проблем с обеспечением".
По словам Сальдо, на будущее власти разработали план снабжения Херсонской области, в том числе ее правобережной части, необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС.
22 октября жителей Херсона призвали немедленно уехать с правого берега Днепра
из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.