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"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране
"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране - РИА Новости Крым, 01.11.2022
"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране
"Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий в двух регионах страны после поражения новых целей энергетики со стороны России... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T10:44
2022-11-01T10:44
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий в двух регионах страны после поражения новых целей энергетики со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы &gt;&gt;Речь идет об ограничении потребления всех категорий абонентов в Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) и Центральном регионах Украины (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская области). Всем операторам распределительных сетей предоставили объемы для ограничения потребления.В тоже время, согласно данным официальной онлайн-карты, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики. В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения.В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин массированных ударов по территории Украины стал теракт в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20221031/udary-po-ukraine-povrezhdeny-18-obektov-obestocheny-sotni-gorodov-i-sel-1125173260.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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украина, специальная военная операция рф на украине
"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране

"Укрэнерго" ограничило потребление для всех абонентов северного и центрального регионов

10:44 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий в двух регионах страны после поражения новых целей энергетики со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы >>
Речь идет об ограничении потребления всех категорий абонентов в Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) и Центральном регионах Украины (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская области). Всем операторам распределительных сетей предоставили объемы для ограничения потребления.
"Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать постоянное балансирование энергосистемы и избежать повторных аварий", – говорится в сообщении.
В тоже время, согласно данным официальной онлайн-карты, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики. В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения.
В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин массированных ударов по территории Украины стал теракт в Севастополе.
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