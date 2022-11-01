https://crimea.ria.ru/20221101/ukrenergo-prodolzhaet-otklyuchat-elektrichestvo-u-abonentov-po-vsey-strane-1125187834.html

"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране

"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране - РИА Новости Крым, 01.11.2022

"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране

"Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий в двух регионах страны после поражения новых целей энергетики со стороны России... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T10:44

2022-11-01T10:44

2022-11-01T10:44

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/63/1118246310_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_2ec35724a36260728ef68a65d9a925bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. "Укрэнерго" ограничило потребление электроэнергии для населения и предприятий в двух регионах страны после поражения новых целей энергетики со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы >>Речь идет об ограничении потребления всех категорий абонентов в Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) и Центральном регионах Украины (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская области). Всем операторам распределительных сетей предоставили объемы для ограничения потребления.В тоже время, согласно данным официальной онлайн-карты, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство - объекты энергетики. В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения.В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что одной из причин массированных ударов по территории Украины стал теракт в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20221031/udary-po-ukraine-povrezhdeny-18-obektov-obestocheny-sotni-gorodov-i-sel-1125173260.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, специальная военная операция рф на украине