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ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2022
ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
В ходе специальной военной операции за минувшие сутки вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты управления и энергетики Украины, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T14:04
2022-10-31T14:04
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Удары по системам военного управления и энергетики Украины наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, отметили в ведомстве.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство – объекты энергетики.
https://crimea.ria.ru/20221031/udary-po-ukraine-povrezhdeny-18-obektov-obestocheny-sotni-gorodov-i-sel-1125173260.html
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министерство обороны рф
ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны

Минобороны РФ: все назначенные объекты управления и энергетики Украины поражены

14:04 31.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Удары по системам военного управления и энергетики Украины наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, отметили в ведомстве.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство – объекты энергетики.
Денис Шмыгаль
13:42
Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел
Министерство обороны РФ
 
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