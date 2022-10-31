https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html

ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны

ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны - РИА Новости Крым, 31.10.2022

ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны

В ходе специальной военной операции за минувшие сутки вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты управления и энергетики Украины, сообщили в... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T14:04

2022-10-31T14:04

2022-10-31T14:04

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В ходе специальной военной операции за минувшие сутки вооруженные силы РФ поразили все назначенные объекты управления и энергетики Украины, сообщили в Минобороны.Удары по системам военного управления и энергетики Украины наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, отметили в ведомстве.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате обстрелов в понедельник в 10 регионах Украины повреждены 18 объектов, большинство – объекты энергетики.

https://crimea.ria.ru/20221031/udary-po-ukraine-povrezhdeny-18-obektov-obestocheny-sotni-gorodov-i-sel-1125173260.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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