https://crimea.ria.ru/20221031/na-ukraine-zakonchilos-oborudovanie-dlya-vosstanovleniya-energosistemy-1125180464.html
На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы
На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы - РИА Новости Крым, 31.10.2022
На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы
На восстановление энергосистемы Украины уже израсходована большая часть оборудования и запчастей. При этом купить новое сейчас невозможно, так как это очень... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T18:51
2022-10-31T18:51
2022-10-31T18:51
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На восстановление энергосистемы Украины уже израсходована большая часть оборудования и запчастей. При этом купить новое сейчас невозможно, так как это очень дорогостоящая техника, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сухарук.Директор энергохолдинга отметил, что по данным на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ударами по Украине повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, специальная военная операция рф на украине
На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы
Украинский "ДТЭК" констатировал острый дефицит оборудования для ремонта энергосистемы