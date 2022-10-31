https://crimea.ria.ru/20221031/na-ukraine-zakonchilos-oborudovanie-dlya-vosstanovleniya-energosistemy-1125180464.html

На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы

На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы - РИА Новости Крым, 31.10.2022

На Украине закончилось оборудование для восстановления энергосистемы

На восстановление энергосистемы Украины уже израсходована большая часть оборудования и запчастей. При этом купить новое сейчас невозможно, так как это очень... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T18:51

2022-10-31T18:51

2022-10-31T18:51

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. На восстановление энергосистемы Украины уже израсходована большая часть оборудования и запчастей. При этом купить новое сейчас невозможно, так как это очень дорогостоящая техника, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сухарук.Директор энергохолдинга отметил, что по данным на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ударами по Украине повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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