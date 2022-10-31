https://crimea.ria.ru/20221031/putin-nazval-prichinu-massirovannykh-udarov-po-ukraine-1125184190.html
Путин назвал причину массированных ударов по Украине
Путин назвал причину массированных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Путин назвал причину массированных ударов по Украине
Теракт в Севастополе отчасти стал причиной массированных ударов по территории Украины. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T23:29
2022-10-31T23:29
2022-10-31T23:30
владимир путин (политик)
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Теракт в Севастополе отчасти стал причиной массированных ударов по территории Украины. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. "Отчасти так и есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли массированные удары по Украине ответом на недавние события в Севастополе. Президент подчеркнул, что ответные меры могут быть жестче: Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
https://crimea.ria.ru/20221031/udary-po-ukraine-povrezhdeny-18-obektov-obestocheny-sotni-gorodov-i-sel-1125173260.html
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владимир путин (политик), севастополь, всу (вооруженные силы украины), украина
Путин назвал причину массированных ударов по Украине
Путин об ударах по Украине: это реакция на теракт в Севастополе
23:29 31.10.2022 (обновлено: 23:30 31.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Теракт в Севастополе отчасти стал причиной массированных ударов по территории Украины. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отчасти так и есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли массированные удары по Украине ответом на недавние события в Севастополе.
Президент подчеркнул, что ответные меры могут быть жестче:
"Это не все, что мы могли бы сделать", - заявил глава государства.
Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах.
После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов
по объектам энергосистемы Украины.