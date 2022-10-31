Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал причину массированных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221031/putin-nazval-prichinu-massirovannykh-udarov-po-ukraine-1125184190.html
Путин назвал причину массированных ударов по Украине
Путин назвал причину массированных ударов по Украине - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Путин назвал причину массированных ударов по Украине
Теракт в Севастополе отчасти стал причиной массированных ударов по территории Украины. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T23:29
2022-10-31T23:30
владимир путин (политик)
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124890525_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_03a91833b6cad25dc81613fe382236c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Теракт в Севастополе отчасти стал причиной массированных ударов по территории Украины. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин. "Отчасти так и есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли массированные удары по Украине ответом на недавние события в Севастополе. Президент подчеркнул, что ответные меры могут быть жестче: Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
https://crimea.ria.ru/20221031/udary-po-ukraine-povrezhdeny-18-obektov-obestocheny-sotni-gorodov-i-sel-1125173260.html
севастополь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124890525_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_e02f693b69b426a5ca21e5ba41b353f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), севастополь, всу (вооруженные силы украины), украина
Путин назвал причину массированных ударов по Украине

Путин об ударах по Украине: это реакция на теракт в Севастополе

23:29 31.10.2022 (обновлено: 23:30 31.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Теракт в Севастополе отчасти стал причиной массированных ударов по территории Украины. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отчасти так и есть", - сказал Путин, отвечая на вопрос, являются ли массированные удары по Украине ответом на недавние события в Севастополе.
Президент подчеркнул, что ответные меры могут быть жестче:
"Это не все, что мы могли бы сделать", - заявил глава государства.
Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах.
После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
Денис Шмыгаль
13:42
Удары по Украине: повреждены 18 объектов, обесточены сотни городов и сел
Владимир Путин (политик)СевастопольВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:31Путин сделал заявление по Армении и Азербайджану
23:29Путин назвал причину массированных ударов по Украине
23:26"Точка поставлена": Путин высказался об окончании мобилизации
22:01Главные события и заявления дня: 31 октября
21:56Армения и Азербайджан воздержатся от применения силы в Карабхе - документ
21:48В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
21:31Иран ввел санкции против США
21:21В Севастополе будут готовить учителей русского языка для сирийских школ
21:11РФ, Армения и Азербайджан согласовали заявление по Карабаху - Путин
21:05Херсонские власти срочно расширяют зону эвакуации на 15 км от Днепра
20:55Россия приостанавливает проход судов по коридору безопасности - МО
20:4720 млрд на спокойствие: в России удвоились продажи антидепрессантов
20:24Инцидентов в "зерновом коридоре" сегодня не зафиксировано — СКЦ
20:16Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь
20:15РФ не позволит проход судов через Черное море без досмотра - Небезя
20:10В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя
20:03Молдавия выдворяет сотрудника посольства РФ и получит ответные меры
19:45Каким был октябрь 2022 в фотообъективе РИА Новости Крым
19:37Эксперт объяснила причины нового "левого поворота" в Латинской Америке
19:08Что значит для России победа Лулы да Силвы в Бразилии – эксперты
Лента новостейМолния