Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ
Полянский: Запад в Совбезе ООН не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Москва не услышала в Совбезе ООН от Запада прямых опровержений данных о причастности Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией после нападения на суда ЧФ в Севастополе.
"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, представители западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", упоминали об ударах по украинской инфраструктуре, "пугали мировым голодом" и призывали немедленно вернуться к участию в "продуктовой сделке".
"Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", - подчеркнул Полянский.
29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. После инцидента Россия заявила о приостановке участия в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.