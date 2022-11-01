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Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ

Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ

Москва не услышала в Совбезе ООН от Запада прямых опровержений данных о причастности Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T08:48

2022-11-01T08:48

2022-11-01T08:48

крым

чф рф (черноморский флот российской федерации)

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Москва не услышала в Совбезе ООН от Запада прямых опровержений данных о причастности Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией после нападения на суда ЧФ в Севастополе.По его словам, представители западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", упоминали об ударах по украинской инфраструктуре, "пугали мировым голодом" и призывали немедленно вернуться к участию в "продуктовой сделке".29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. После инцидента Россия заявила о приостановке участия в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.

крым

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, севастополь