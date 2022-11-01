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Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ
Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ
Москва не услышала в Совбезе ООН от Запада прямых опровержений данных о причастности Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T08:48
2022-11-01T08:48
крым
чф рф (черноморский флот российской федерации)
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Москва не услышала в Совбезе ООН от Запада прямых опровержений данных о причастности Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией после нападения на суда ЧФ в Севастополе.По его словам, представители западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", упоминали об ударах по украинской инфраструктуре, "пугали мировым голодом" и призывали немедленно вернуться к участию в "продуктовой сделке".29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. После инцидента Россия заявила о приостановке участия в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
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РИА Новости Крым
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крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), происшествия, севастополь
Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ

Полянский: Запад в Совбезе ООН не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ

08:48 01.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России в бухте Севастополя
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Москва не услышала в Совбезе ООН от Запада прямых опровержений данных о причастности Украины к атаке на корабли Черноморского флота. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский по итогам заседания, созванного Россией после нападения на суда ЧФ в Севастополе.
"Что интересно, мы не услышали прямых опровержений того, что атаки совершили украинцы при помощи своих западных кураторов", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, представители западных стран просто возлагали на Россию вину "за ситуацию вообще", упоминали об ударах по украинской инфраструктуре, "пугали мировым голодом" и призывали немедленно вернуться к участию в "продуктовой сделке".
"Развивающиеся же страны звучали осторожно, акцентируя заинтересованность в том, чтобы сделка работала. Запомнилось и то, что замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, также обходивший острые углы, признал, что использование гуманитарных коридоров в военных целях противоречит достигнутым в Стамбуле договоренностям", - подчеркнул Полянский.
29 октября Киев беспилотниками атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны России, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. После инцидента Россия заявила о приостановке участия в продуктовой сделке, предусматривающей вывоз зерна из портов Украины.
 
КрымЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ПроисшествияСевастополь
 
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