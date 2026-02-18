https://crimea.ria.ru/20260218/v-erevane-desyat-chelovek-postradali-v-rezultate-perestrelki-1153317158.html

В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки

В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки - РИА Новости Крым, 18.02.2026

В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки

На окраине Еревана неизвестные устроили перестрелку. В результате ранены десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализирующийся на криминальной... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T17:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. На окраине Еревана неизвестные устроили перестрелку. В результате ранены десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.По данным источника, инцидент произошел в 15.00 по мск на улице Абеляна. На место был направлен начальник полиции-заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.В издании уточнили, что было возбуждено уголовное дело по признаками покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, а также кровь. На стоящем неподалеку автомобиле марки Lexus зафиксированы следы от выстрелов.Позже в столичном медцентре "Армения" заявили, что в учреждение были доставлены семь человек. Один из них скончался, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудованияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавшихВ Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчинаПерестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват

армения

2026

Новости

