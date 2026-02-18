Рейтинг@Mail.ru
В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
На окраине Еревана неизвестные устроили перестрелку. В результате ранены десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализирующийся на криминальной... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T17:34
2026-02-18T17:34
в мире
происшествия
армения
новости
стрельба
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153317044_0:2:700:396_1920x0_80_0_0_54f61d9727326aaef8c477e7a779b458.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. На окраине Еревана неизвестные устроили перестрелку. В результате ранены десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.По данным источника, инцидент произошел в 15.00 по мск на улице Абеляна. На место был направлен начальник полиции-заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.В издании уточнили, что было возбуждено уголовное дело по признаками покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, а также кровь. На стоящем неподалеку автомобиле марки Lexus зафиксированы следы от выстрелов.Позже в столичном медцентре "Армения" заявили, что в учреждение были доставлены семь человек. Один из них скончался, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии.Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер выстрелил в мастера по котлам из-за некачественного ремонта оборудованияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье ссора закончилась перестрелкой – четверо пострадавшихВ Туапсе задержан выстреливший в ребенка мужчинаПерестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
армения
В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки

На окраине Еревана произошла перестрелка – десять человек ранены

17:34 18.02.2026
 
© Скриншот видеоВ Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. На окраине Еревана неизвестные устроили перестрелку. В результате ранены десять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.
По данным источника, инцидент произошел в 15.00 по мск на улице Абеляна. На место был направлен начальник полиции-заместитель министра внутренних дел Армении Камо Цуцулян.
"Полученная оперативная информация подтвердилась. Десять граждан с огнестрельными ранениями были доставлены в различные больницы Еревана", – говорится в сообщении.
В издании уточнили, что было возбуждено уголовное дело по признаками покушения на убийство. На месте происшествия обнаружены нож, автоматные и пистолетные гильзы, а также кровь. На стоящем неподалеку автомобиле марки Lexus зафиксированы следы от выстрелов.
Позже в столичном медцентре "Армения" заявили, что в учреждение были доставлены семь человек. Один из них скончался, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
"К нам были доставлены семь человек. Один из них скончался, состояние двоих – крайне тяжелое, остальных – стабильно тяжелое", – цитирует РИА Новости заявление замглавврача медицинского центра Ашота Кюргяна онлайн-изданию news.am.
