Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
Суд в Крыму направил на принудительное лечение 27-летнего жителя Ленинского района, который убил свою мать и брата. Об этом сообщают Главное следственное... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T14:24
2026-02-18T14:24
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
убийство
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму направил на принудительное лечение 27-летнего жителя Ленинского района, который убил свою мать и брата. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в августе прошлого года подсудимый в ходе семейного конфликта зарезал ножом свою 47-летнюю мать и 23-летнего брата. Его задержали правоохранители.Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления и далее у мужчины выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий."Судом принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за поножовщину Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии Крымчанин убил мать-пенсионерку
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение

В Крыму убившего мать и брата мужчину направили на принудительное лечение

14:24 18.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму направил на принудительное лечение 27-летнего жителя Ленинского района, который убил свою мать и брата. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомств, в августе прошлого года подсудимый в ходе семейного конфликта зарезал ножом свою 47-летнюю мать и 23-летнего брата. Его задержали правоохранители.
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления и далее у мужчины выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий.
"Судом принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
