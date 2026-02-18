https://crimea.ria.ru/20260218/ubil-mat-i-brata-krymchanina-otpravili-na-prinuditelnoe-lechenie-1153310898.html
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
2026-02-18T14:24
2026-02-18T14:24
2026-02-18T14:24
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
убийство
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму направил на принудительное лечение 27-летнего жителя Ленинского района, который убил свою мать и брата. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в августе прошлого года подсудимый в ходе семейного конфликта зарезал ножом свою 47-летнюю мать и 23-летнего брата. Его задержали правоохранители.Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления и далее у мужчины выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий."Судом принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
крым
гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, приговор, правосудие, убийство, новости крыма, крым
Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
В Крыму убившего мать и брата мужчину направили на принудительное лечение
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму направил на принудительное лечение 27-летнего жителя Ленинского района, который убил свою мать и брата. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
По данным ведомств, в августе прошлого года подсудимый в ходе семейного конфликта зарезал ножом свою 47-летнюю мать и 23-летнего брата. Его задержали правоохранители.
Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления и далее у мужчины выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий.
"Судом принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
