Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Суд в Крыму направил на принудительное лечение 27-летнего жителя Ленинского района, который убил свою мать и брата. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.По данным ведомств, в августе прошлого года подсудимый в ходе семейного конфликта зарезал ножом свою 47-летнюю мать и 23-летнего брата. Его задержали правоохранители.Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что во время совершения преступления и далее у мужчины выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий."Судом принято решение о применении к мужчине мер медицинского характера в виде принудительного лечения в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил срок за поножовщину Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии Крымчанин убил мать-пенсионерку

