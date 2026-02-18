https://crimea.ria.ru/20260218/sboy-telegram-segodnya--chto-proiskhodit-1153315148.html

Сбой Telegram сегодня – что происходит

Пользователи в России продолжают сталкиваться с перебоями в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервисов Downdetector и "Сбой.РФ". РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Пользователи в России продолжают сталкиваться с перебоями в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервисов Downdetector и "Сбой.РФ".Согласно статистике сервисов, во второй половине дня 18 февраля зафиксировано более 600 жалоб. Больше всего нареканий поступает от пользователей в Москве и области, Санкт-Петербурга, Красноярского края.Самые распространенные проблемы: не приходят сообщения, не открывается приложение, невозможно отправить сообщение.При этом за последние сутки на сбои в Telegram пожаловались более 12 000 россиян.Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении Telegram из-за "систематического постоянного нарушения требований российского законодательства". Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от РФ на удаление материалов с запрещенной информацией, подчеркнул руководитель ведомства.При этом Шадаев заверил, что работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один деньЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

