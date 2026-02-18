https://crimea.ria.ru/20260218/vengriya-i-slovakiya-prekratili-eksport-dizelnogo-topliva-na-ukrainu-1153313616.html

Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину

18.02.2026

Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявили соответственно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Роберт Фицо в свою очередь заявил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, а вся продукция НПЗ будет направлена на внутренний рынок. Он также не исключил, что Словакия может прекратить и поставки Украине электроэнергии.Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что с 27 января остановлена поставки нефти по трубопроводу "Дружба" как в Венгрию, так и в Словакию. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила ТрампаФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии

