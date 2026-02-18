Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину
Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину
Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Об РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявили соответственно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Роберт Фицо в свою очередь заявил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, а вся продукция НПЗ будет направлена на внутренний рынок. Он также не исключил, что Словакия может прекратить и поставки Украине электроэнергии.Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что с 27 января остановлена поставки нефти по трубопроводу "Дружба" как в Венгрию, так и в Словакию. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину. Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака Украины на нефтепровод "Дружба" очень разозлила ТрампаФСБ предотвратила взрыв на нефтепроводе "Транснефти"Сийярто назвал поставки нефти по "Дружбе" необходимыми для Венгрии
Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину

Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта дизельного топлива на Украине

15:48 18.02.2026
 
© AP Photo BELA SZANDELSZKYНефтеперерабатывающий завод в Венгрии
Нефтеперерабатывающий завод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo BELA SZANDELSZKY
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявили соответственно министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину и не возобновит их, пока не начнется подача нефти по трубопроводу "Дружба", – цитируют Сийярто украинские СМИ.
Роберт Фицо в свою очередь заявил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft останавливает экспорт, в том числе дизельного топлива на Украину, а вся продукция НПЗ будет направлена на внутренний рынок. Он также не исключил, что Словакия может прекратить и поставки Украине электроэнергии.
Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила, что с 27 января остановлена поставки нефти по трубопроводу "Дружба" как в Венгрию, так и в Словакию. По этому маршруту поставляется российская нефть через Украину.
Власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой организовать поставки российской нефти через нефтепровод "Адрия".
