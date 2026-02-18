Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
Глава Красногвардейского сельского поселения Советского района Крыма Лариса Шкурина удостоена почетного звания заслуженного работника местного самоуправления... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава Красногвардейского сельского поселения Советского района Крыма Лариса Шкурина удостоена почетного звания заслуженного работника местного самоуправления. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее сообщалось, что депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста.
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой

Главе села в Крыму присвоили звание заслуженного работника местного самоуправления

16:57 18.02.2026 (обновлено: 16:59 18.02.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Советского района Республики КрымЛариса Шкурина
Лариса Шкурина
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава Красногвардейского сельского поселения Советского района Крыма Лариса Шкурина удостоена почетного звания заслуженного работника местного самоуправления. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации" Шкуриной Ларисе Николаевне – председателю Красногвардейского сельского совета – главе администрации Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста.
