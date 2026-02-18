https://crimea.ria.ru/20260218/putin-nagradil-glavu-sela-v-krymu-gosudarstvennoy-nagradoy-1153315687.html
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
2026-02-18T16:57
2026-02-18T16:57
2026-02-18T16:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава Красногвардейского сельского поселения Советского района Крыма Лариса Шкурина удостоена почетного звания заслуженного работника местного самоуправления. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее сообщалось, что депутату Госдумы и заслуженному артисту РФ Денису Майданову присвоено звание народного артиста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий отряд Севастополя признан лучшим в РоссииМаргарита Симоньян вручит первую премию имени Тиграна КеосаянаПутин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
