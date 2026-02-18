https://crimea.ria.ru/20260218/ukraina-obyavila-o-boykote-paralimpiady-iz-za-dopuska-rossiyan-i-belorusov-1153316860.html

Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T17:28

2026-02-18T17:28

2026-02-18T17:50

олимпийские игры

украина

россия

белоруссия

спорт

италия

в мире

паралимпийский спорт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153316673_0:0:3390:1908_1920x0_80_0_0_159c129997309ad1aaa0f377ad3f2deb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.Также представители Украины не будут присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпиады, добавил министр.Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

россия

белоруссия

италия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, украина, россия, белоруссия, спорт, италия, в мире, паралимпийский спорт, новости