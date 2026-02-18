Рейтинг@Mail.ru
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.Также представители Украины не будут присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпиады, добавил министр.Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
украина
россия
белоруссия
италия
олимпийские игры, украина, россия, белоруссия, спорт, италия, в мире, паралимпийский спорт, новости
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Украина частично бойкотирует Паралимпиаду в Италии из-за допуска россиян и белорусов

17:28 18.02.2026 (обновлено: 17:50 18.02.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОлимпийские кольца на стадионе в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Италии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.
"В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры", - написал Бедный на своей странице в Facebook*.
Также представители Украины не будут присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпиады, добавил министр.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
