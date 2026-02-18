https://crimea.ria.ru/20260218/ukraina-obyavila-o-boykote-paralimpiady-iz-za-dopuska-rossiyan-i-belorusov-1153316860.html
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T17:28
2026-02-18T17:28
2026-02-18T17:50
олимпийские игры
украина
россия
белоруссия
спорт
италия
в мире
паралимпийский спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153316673_0:0:3390:1908_1920x0_80_0_0_159c129997309ad1aaa0f377ad3f2deb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.Также представители Украины не будут присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпиады, добавил министр.Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
россия
белоруссия
италия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153316673_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_c2979f3d0b1f88c6d73b9207977999cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, украина, россия, белоруссия, спорт, италия, в мире, паралимпийский спорт, новости
Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Украина частично бойкотирует Паралимпиаду в Италии из-за допуска россиян и белорусов
17:28 18.02.2026 (обновлено: 17:50 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Киев объявил о частичном бойкоте Паралимпийских игр-2026 в Италии из-за допуска к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под национальными флагами. Об этом заявил министр спорта Украины Матвей Бедный.
"В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами, украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры", - написал Бедный на своей странице в Facebook*.
Также представители Украины не будут присутствовать на церемонии открытия и других официальных мероприятиях Паралимпиады, добавил министр.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов, сообщает РИА Новости. Паралимпийцы из РФ выступят под национальным флагом в трех дисциплинах: горнолыжные гонки, лыжные гонки и парасноуборд.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.