https://crimea.ria.ru/20221029/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-otbita--razvozhaev-1125146936.html
Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T08:10
2022-10-29T08:10
2022-10-29T08:11
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.
"Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства города.
Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.