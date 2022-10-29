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Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев
Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T08:10
2022-10-29T08:11
севастополь
всу (вооруженные силы украины)
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михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.
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РИА Новости Крым
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севастополь, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев

Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев

08:10 29.10.2022 (обновлено: 08:11 29.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.
"Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства города.
Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.
СевастопольВСУ (Вооруженные силы Украины)ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил Развожаев
 
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