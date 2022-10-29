https://crimea.ria.ru/20221029/ataka-bespilotnikov-na-sevastopol-otbita--razvozhaev-1125146936.html

Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев

Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Атака беспилотников на Севастополь отбита — Развожаев

Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T08:10

2022-10-29T08:10

2022-10-29T08:11

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Рейд в Севастополе временно перекрыт, паромы и катера через бухту не ходят, сообщили власти города.Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы, уточнили власти.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев