Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
Зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.По ее словам, один участок перекинули в район "Генеральский пляжей" - от села Мысовое до Курортного Ленинского района. Теперь территория спасательных работ протянулась на 110 километров береговой линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым, азовское море
Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена

Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена на 50 километров

18:15 18.02.2026 (обновлено: 18:18 18.02.2026)
 
Поиски рыбаков в Азовском море
Поиски рыбаков в Азовском море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.
Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.
По ее словам, один участок перекинули в район "Генеральский пляжей" - от села Мысовое до Курортного Ленинского района. Теперь территория спасательных работ протянулась на 110 километров береговой линии.

"Место проведения поисковых работ разбито на 7 участков (6 пешие и 1 в акватории моря). Поисковые работы продолжаются, пропавшие рыбаки не найдены", – уточнила Диюнова.

