https://crimea.ria.ru/20260218/zona-poiska-propavshikh-v-azovskom-more-rasshirena-1153318491.html

Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена

Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена

Зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T18:15

2026-02-18T18:15

2026-02-18T18:18

эксклюзивы риа новости крым

крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

гу мчс рф по республике крым

азовское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153301088_0:0:1659:933_1920x0_80_0_0_cbd89783793b9ba56c1b610971e7bc8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Зону поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширили еще на 50 километров. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Дарья Диюнова.Два рыбака, 1968 и 1983 годов рождения, вышли в море в четверг, 12 февраля, в районе урочища Насыр Ленинского района в трехбалльный шторм и пропали.По ее словам, один участок перекинули в район "Генеральский пляжей" - от села Мысовое до Курортного Ленинского района. Теперь территория спасательных работ протянулась на 110 километров береговой линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым, азовское море