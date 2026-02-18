Рейтинг@Mail.ru
Авария обесточила часть Южного берега Крыма - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Авария обесточила часть Южного берега Крыма
Авария обесточила часть Южного берега Крыма - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Авария обесточила часть Южного берега Крыма
Два поселка в Большой Ялте на Южном берегу Крыма в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте на Южном берегу Крыма в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, ремонтные бригады восстановят подачу света потребителям ориентировочно в течение трех часов.Ранее в среду из-за аварии на сетях свет выключили в 10 населенных пунктах Первомайского района и Феодосийского округа. Утром в Первомайском, а также в Сакском районах также исправляли аварийную ситуацию.
крым
ялта
большая ялта
Авария обесточила часть Южного берега Крыма

В Крыму два южнобережных поселка остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте на Южном берегу Крыма в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Городской округ Ялта, населенные пункты частично Санаторное, Форос", – перечислили в компании.
По данным пресс-службы, ремонтные бригады восстановят подачу света потребителям ориентировочно в течение трех часов.
Ранее в среду из-за аварии на сетях свет выключили в 10 населенных пунктах Первомайского района и Феодосийского округа. Утром в Первомайском, а также в Сакском районах также исправляли аварийную ситуацию.
