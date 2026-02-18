Авария обесточила часть Южного берега Крыма

https://crimea.ria.ru/20260218/avariya-obestochila-chast-yuzhnogo-berega-kryma-1153315370.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Два поселка в Большой Ялте на Южном берегу Крыма в среду частично обесточены из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".По данным пресс-службы, ремонтные бригады восстановят подачу света потребителям ориентировочно в течение трех часов.Ранее в среду из-за аварии на сетях свет выключили в 10 населенных пунктах Первомайского района и Феодосийского округа. Утром в Первомайском, а также в Сакском районах также исправляли аварийную ситуацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуРостех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюВ Минэнерго РФ заявили о запуске первых блоков двух крымских ТЭС
