Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС
До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.При этом, по словам министра, увеличение штатной численность МЧС не предусмотрено, а новая мера поможет в борьбе с нехваткой кадров.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.
"С министерством обороны РФ достигнуты договоренности по выделению МЧС РФ ежегодно до 5 тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы", - цитирует Куренкова РИА Новости.
При этом, по словам министра, увеличение штатной численность МЧС не предусмотрено, а новая мера поможет в борьбе с нехваткой кадров.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек.
