Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС

До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков. РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.При этом, по словам министра, увеличение штатной численность МЧС не предусмотрено, а новая мера поможет в борьбе с нехваткой кадров.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Генштабе ответили на вопрос о привлечении призывников к участию в СВОБрифинг военного комиссара Республики Крым полковника Евгения МашуковаОхранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
