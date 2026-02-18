https://crimea.ria.ru/20260218/srochnikov-v-rf-budut-napravlyat-na-sluzhbu-v-podrazdeleniya-mchs-1153312587.html

Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС

Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС

До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков. РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. До пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. Об этом заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков.При этом, по словам министра, увеличение штатной численность МЧС не предусмотрено, а новая мера поможет в борьбе с нехваткой кадров.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году 261 тысячи человек.

