В Азовское море в этом году выпустят 400 тысяч молодых особей белуги
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
"В 2025 году в естественную среду отправились более 290 тысяч штук молоди белуги – самого крупного представителя осетровых. В планах на 2026 год нарастить показатель на 37% - до 400 тысяч штук. Сейчас рыбоводы ведут подготовку к нерестовой кампании, которая пройдет весной", - уточнили в ведомстве.
В Росрыболовстве отметили, что восстановление численности этих ценных видов рыб происходит за счет искусственного выведения. На восстановление популяции уходят десятки лет. Та молодь, что была выпущена в бассейн Азовского моря, сможет дать потомство только через 18-20 лет.
"Успешным примером стало начало искусственного воспроизводства белуги, молодь которой выпускается в бассейн Азовского моря с 2020 года. При этом ремонтно-маточное стадо этого вида было заложено еще в 2000 году. Под контролем сотрудников Азово-Донского филиала Главрыбвода особи достигли зрелости и начали давать потомство", – рассказали в Росрыболовсте.
Кроме того, в Азовском море восстанавливают популяцию русского осетра, севрюги и стерляди. В 2025 году ученые выпустили в естественную среду около 9,5 млн молодых особей. Благодаря этому фиксируется рост запасов и рассматриваются возможности возобновления промысла русского осетра.
Ранее сообщалось, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам.
