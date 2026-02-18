https://crimea.ria.ru/20260218/v-azovskom-more-naraschivayut-populyatsiyu-belugi-1153314456.html

В Азовском море наращивают популяцию белуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.В Росрыболовстве отметили, что восстановление численности этих ценных видов рыб происходит за счет искусственного выведения. На восстановление популяции уходят десятки лет. Та молодь, что была выпущена в бассейн Азовского моря, сможет дать потомство только через 18-20 лет.Кроме того, в Азовском море восстанавливают популяцию русского осетра, севрюги и стерляди. В 2025 году ученые выпустили в естественную среду около 9,5 млн молодых особей. Благодаря этому фиксируется рост запасов и рассматриваются возможности возобновления промысла русского осетра.Ранее сообщалось, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам.

