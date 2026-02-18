Рейтинг@Mail.ru
В Азовском море наращивают популяцию белуги - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Азовском море наращивают популяцию белуги
В Азовском море наращивают популяцию белуги - РИА Новости Крым, 18.02.2026
В Азовском море наращивают популяцию белуги
В Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.В Росрыболовстве отметили, что восстановление численности этих ценных видов рыб происходит за счет искусственного выведения. На восстановление популяции уходят десятки лет. Та молодь, что была выпущена в бассейн Азовского моря, сможет дать потомство только через 18-20 лет.Кроме того, в Азовском море восстанавливают популяцию русского осетра, севрюги и стерляди. В 2025 году ученые выпустили в естественную среду около 9,5 млн молодых особей. Благодаря этому фиксируется рост запасов и рассматриваются возможности возобновления промысла русского осетра.Ранее сообщалось, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам.
крым, азовское море, росрыболовство, рыба, новости крыма
В Азовском море наращивают популяцию белуги

В Азовское море в этом году выпустят 400 тысяч молодых особей белуги

16:13 18.02.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБелуга
Белуга - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Азовском море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы. Об этом сообщили в Росрыболовстве.
"В 2025 году в естественную среду отправились более 290 тысяч штук молоди белуги – самого крупного представителя осетровых. В планах на 2026 год нарастить показатель на 37% - до 400 тысяч штук. Сейчас рыбоводы ведут подготовку к нерестовой кампании, которая пройдет весной", - уточнили в ведомстве.
В Росрыболовстве отметили, что восстановление численности этих ценных видов рыб происходит за счет искусственного выведения. На восстановление популяции уходят десятки лет. Та молодь, что была выпущена в бассейн Азовского моря, сможет дать потомство только через 18-20 лет.
"Успешным примером стало начало искусственного воспроизводства белуги, молодь которой выпускается в бассейн Азовского моря с 2020 года. При этом ремонтно-маточное стадо этого вида было заложено еще в 2000 году. Под контролем сотрудников Азово-Донского филиала Главрыбвода особи достигли зрелости и начали давать потомство", – рассказали в Росрыболовсте.
Кроме того, в Азовском море восстанавливают популяцию русского осетра, севрюги и стерляди. В 2025 году ученые выпустили в естественную среду около 9,5 млн молодых особей. Благодаря этому фиксируется рост запасов и рассматриваются возможности возобновления промысла русского осетра.
Ранее сообщалось, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне актуализируют согласно современным вызовам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Азовское море может стать главным морем для русского осетра
Крым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйства
Фермы по выращиванию устриц могут появиться в Азовском море до 2030 года
 
