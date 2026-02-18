Рейтинг@Mail.ru
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.Сам представитель президента также подтвердил эту информацию.17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве

Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной перед вылетом из Женевы

17:06 18.02.2026 (обновлено: 17:19 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.
"Мединский в закрытом режиме провел переговоры в гостинице InterContinental перед отлетом", – сказал собеседник агентства.
Сам представитель президента также подтвердил эту информацию.
17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе
Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
Переговоры России и Украины в Женеве - последние новости
 
