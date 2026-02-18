https://crimea.ria.ru/20260218/medinskiy-provel-zakrytee-peregovory-s-ukrainskoy-storonoy-v-zheneve-1153315844.html

Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве

Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Глава российской делегации Владимир Мединский провел двухчасовую закрытую встречу с украинской стороной перед вылетом из Женевы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в переговорной группе.Сам представитель президента также подтвердил эту информацию.17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по украинскому урегулированию. По предварительной информации, второй день переговоров по Украине будет закрыт для прессы. Меры безопасности в городе остаются усиленными.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и ДонбассеПереговоры России и Украины были тяжелыми – заявление МединскогоПереговоры России и Украины в Женеве - последние новости

