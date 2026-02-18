Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
Прокуратура заинтересовалась снижением темпа работ на набережной Коктебеля
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушение сроков реконструкции набережной Коктебеля и взяла ход работ на контроль. Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
"Прокуратура города Феодосии провела проверку исполнения требований законодательства при проведении работ по реконструкции набережной в поселке Коктебель. В ходе проверки установлены недостаточные темпы проведения работ", – сказано в сообщении.
В этой связи в адрес заказчика в лице Государственного казенного учреждения внесено представление. Уточняется, что ранее прокуратура города уже вносила акт реагирования фирме-подрядчику. Ход завершения строительства объекта и меры по устранению нарушений находятся на контроле прокуратуры города.
О снижении темпа производства работ на набережной Коктебеля ранее сообщал председатель Сомина Республики Крым Юрий Гоцанюк. По его словам, отставание от графика связано с нехваткой рабочих и техники.
Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года. В конце августа 2025 года Гоцанюк потребовал от подрядчика ускорить темпы работ.
В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.
