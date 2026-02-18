Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
Прокуратура выявила нарушение сроков реконструкции набережной Коктебеля и взяла ход работ на контроль. Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 18.02.2026
коктебель
новости крыма
набережные крыма
происшествия
прокуратура республики крым
благоустройство
шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушение сроков реконструкции набережной Коктебеля и взяла ход работ на контроль. Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского надзорного ведомства.В этой связи в адрес заказчика в лице Государственного казенного учреждения внесено представление. Уточняется, что ранее прокуратура города уже вносила акт реагирования фирме-подрядчику. Ход завершения строительства объекта и меры по устранению нарушений находятся на контроле прокуратуры города.О снижении темпа производства работ на набережной Коктебеля ранее сообщал председатель Сомина Республики Крым Юрий Гоцанюк. По его словам, отставание от графика связано с нехваткой рабочих и техники.Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года. В конце августа 2025 года Гоцанюк потребовал от подрядчика ускорить темпы работ.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.
коктебель
РИА Новости Крым
коктебель, новости крыма, набережные крыма, происшествия, прокуратура республики крым, благоустройство, шторм
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле

Прокуратура заинтересовалась снижением темпа работ на набережной Коктебеля

14:50 18.02.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымНабережная Коктебеля
Набережная Коктебеля
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушение сроков реконструкции набережной Коктебеля и взяла ход работ на контроль. Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
"Прокуратура города Феодосии провела проверку исполнения требований законодательства при проведении работ по реконструкции набережной в поселке Коктебель. В ходе проверки установлены недостаточные темпы проведения работ", – сказано в сообщении.
В этой связи в адрес заказчика в лице Государственного казенного учреждения внесено представление. Уточняется, что ранее прокуратура города уже вносила акт реагирования фирме-подрядчику. Ход завершения строительства объекта и меры по устранению нарушений находятся на контроле прокуратуры города.
О снижении темпа производства работ на набережной Коктебеля ранее сообщал председатель Сомина Республики Крым Юрий Гоцанюк. По его словам, отставание от графика связано с нехваткой рабочих и техники.
Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года. В конце августа 2025 года Гоцанюк потребовал от подрядчика ускорить темпы работ.
В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.
