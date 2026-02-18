https://crimea.ria.ru/20260218/prokuratura-vzyala-na-kontrol-rekonstruktsiyu-naberezhnoy-v-koktebele-1153308303.html

Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле

Прокуратура выявила нарушение сроков реконструкции набережной Коктебеля и взяла ход работ на контроль.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушение сроков реконструкции набережной Коктебеля и взяла ход работ на контроль. Об этом сообщает в среду пресс-служба республиканского надзорного ведомства.В этой связи в адрес заказчика в лице Государственного казенного учреждения внесено представление. Уточняется, что ранее прокуратура города уже вносила акт реагирования фирме-подрядчику. Ход завершения строительства объекта и меры по устранению нарушений находятся на контроле прокуратуры города.О снижении темпа производства работ на набережной Коктебеля ранее сообщал председатель Сомина Республики Крым Юрий Гоцанюк. По его словам, отставание от графика связано с нехваткой рабочих и техники.Реконструкция набережной феодосийского поселка проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года. В конце августа 2025 года Гоцанюк потребовал от подрядчика ускорить темпы работ.В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвоевываем берег у моря: как новая набережная изменит КоктебельВ Коктебеле поставили условия владельцам торговых объектов на набережнойВ Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года

