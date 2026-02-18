Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр

https://crimea.ria.ru/20260218/bolee-1100-gostevykh-domov-v-krymu-vneseny-v-federalnyy-reestr-1153308146.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Ганзий добавил, что обязательную самооценку по состоянию на 1 февраля 2026 года прошли 2200 крымских средств размещения. Сведения о них внесены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Регионами-лидерами по прохождению самооценки являются Ялта, Алушта и Феодосия.В свою очередь 367 отелей, санаториев и гостиниц на данный момент прошли экспертную процедуру присвоения "звезд", которая, в отличие от самооценки, является добровольной."На сегодняшний день в Республике Крым прошли категорирование и получили "звезды" 367 средств размещения. Пять "звезд" имеют 13 средств размещения, четыре "звезды" – 56, три "звезды" – 192, две "звезды" – 89, одну "звезду" – 17 средств размещения", – уточнил министр.
В Крыму более 1100 гостевых домов уже включены в федеральный реестр – минкурортов
15:08 18.02.2026 (обновлено: 15:12 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Очень активно у нас работа проводилась в этом направлении. На сегодняшний день в реестре у нас находятся 1168 гостевых домов, и эта работа продолжается. Мы понимаем, что есть собственники, которые уезжают из республики на зимний период. В процессе подготовки к лету мы ожидаем пик увеличения числа гостевых домов в федеральном реестре", – сказал руководитель ведомства.
Ганзий добавил, что обязательную самооценку по состоянию на 1 февраля 2026 года прошли 2200 крымских средств размещения. Сведения о них внесены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Регионами-лидерами по прохождению самооценки являются Ялта, Алушта и Феодосия.
В свою очередь 367 отелей, санаториев и гостиниц на данный момент прошли экспертную процедуру присвоения "звезд", которая, в отличие от самооценки, является добровольной.
"На сегодняшний день в Республике Крым прошли категорирование и получили "звезды" 367 средств размещения. Пять "звезд" имеют 13 средств размещения, четыре "звезды" – 56, три "звезды" – 192, две "звезды" – 89, одну "звезду" – 17 средств размещения", – уточнил министр.
