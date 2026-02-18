https://crimea.ria.ru/20260218/bolee-1100-gostevykh-domov-v-krymu-vneseny-v-federalnyy-reestr-1153308146.html

Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр

Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр - РИА Новости Крым, 18.02.2026

Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр

В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T15:08

2026-02-18T15:08

2026-02-18T15:12

минкурортов крыма

сергей ганзий

туризм в крыму

гостевые дома

отдых в крыму

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/51/1118405154_0:98:1880:1156_1920x0_80_0_0_7df416f733add5fbaa8875b588ac5eaf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Ганзий добавил, что обязательную самооценку по состоянию на 1 февраля 2026 года прошли 2200 крымских средств размещения. Сведения о них внесены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Регионами-лидерами по прохождению самооценки являются Ялта, Алушта и Феодосия.В свою очередь 367 отелей, санаториев и гостиниц на данный момент прошли экспертную процедуру присвоения "звезд", которая, в отличие от самооценки, является добровольной."На сегодняшний день в Республике Крым прошли категорирование и получили "звезды" 367 средств размещения. Пять "звезд" имеют 13 средств размещения, четыре "звезды" – 56, три "звезды" – 192, две "звезды" – 89, одну "звезду" – 17 средств размещения", – уточнил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, гостевые дома, отдых в крыму, крым, новости крыма