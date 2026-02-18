Рейтинг@Mail.ru
Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/bolee-1100-gostevykh-domov-v-krymu-vneseny-v-federalnyy-reestr-1153308146.html
Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T15:08
2026-02-18T15:12
минкурортов крыма
сергей ганзий
туризм в крыму
гостевые дома
отдых в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/51/1118405154_0:98:1880:1156_1920x0_80_0_0_7df416f733add5fbaa8875b588ac5eaf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Ганзий добавил, что обязательную самооценку по состоянию на 1 февраля 2026 года прошли 2200 крымских средств размещения. Сведения о них внесены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Регионами-лидерами по прохождению самооценки являются Ялта, Алушта и Феодосия.В свою очередь 367 отелей, санаториев и гостиниц на данный момент прошли экспертную процедуру присвоения "звезд", которая, в отличие от самооценки, является добровольной."На сегодняшний день в Республике Крым прошли категорирование и получили "звезды" 367 средств размещения. Пять "звезд" имеют 13 средств размещения, четыре "звезды" – 56, три "звезды" – 192, две "звезды" – 89, одну "звезду" – 17 средств размещения", – уточнил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/51/1118405154_0:121:1511:1254_1920x0_80_0_0_9e3a24ecbee191a38f160c8468aacaf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минкурортов крыма, сергей ганзий, туризм в крыму, гостевые дома, отдых в крыму, крым, новости крыма
Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр

В Крыму более 1100 гостевых домов уже включены в федеральный реестр – минкурортов

15:08 18.02.2026 (обновлено: 15:12 18.02.2026)
 
© Фото: pexels.comЖилье у моря
Жилье у моря
© Фото: pexels.com
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день 1168 гостевых домов прошли процедуру легализации и вошли в федеральный реестр классифицированных средств размещения. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Очень активно у нас работа проводилась в этом направлении. На сегодняшний день в реестре у нас находятся 1168 гостевых домов, и эта работа продолжается. Мы понимаем, что есть собственники, которые уезжают из республики на зимний период. В процессе подготовки к лету мы ожидаем пик увеличения числа гостевых домов в федеральном реестре", – сказал руководитель ведомства.
Ганзий добавил, что обязательную самооценку по состоянию на 1 февраля 2026 года прошли 2200 крымских средств размещения. Сведения о них внесены в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Регионами-лидерами по прохождению самооценки являются Ялта, Алушта и Феодосия.
В свою очередь 367 отелей, санаториев и гостиниц на данный момент прошли экспертную процедуру присвоения "звезд", которая, в отличие от самооценки, является добровольной.
"На сегодняшний день в Республике Крым прошли категорирование и получили "звезды" 367 средств размещения. Пять "звезд" имеют 13 средств размещения, четыре "звезды" – 56, три "звезды" – 192, две "звезды" – 89, одну "звезду" – 17 средств размещения", – уточнил министр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
Число отелей на курорте "Золотые пески России" в Крыму увеличат
Возврат предоплаты и заселение по правам: новые правила для отелей в РФ
 
Минкурортов КрымаСергей ГанзийТуризм в КрымуГостевые домаОтдых в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Telegram будет работать в зоне спецоперации
15:48Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину
15:28Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
15:19Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС
15:08Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
14:50Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
14:34Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе
14:24Убил мать и брата: крымчанина отправили на принудительное лечение
14:18Фицо грозит закрыть энергопоставки Киеву из-за нефтепровода "Дружба"
14:05Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
13:52В Судаке после шторма рухнул участок набережной
13:37В Крыму частично обесточены 10 населенных пунктов в двух районах
13:22В Крыму стартует Год единства народов России
13:04ВТБ: спрос на онлайн-регистрацию бизнеса вырос в 1,5 раза
12:54Переговоры России и Украины были тяжелыми – заявление Мединского
12:49Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и технике
12:38Спрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 года
12:27Задержка крымских поездов – время опоздания и номера составов
12:17Сожгли вертолет: два подростка получили сроки за теракт в Омске
12:14Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
Лента новостейМолния