Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, сообщает пресс-служба станции.
"Подтверждение Ростехнадзором безопасности эксплуатации блока №2 фиксирует его соответствие строгим требованиям российских норм и правил в области использования атомной энергии и позволяет говорить о будущем развитии атомной генерации в регионе", - отмечается в сообщении.
Срок действия лицензии составляет 10 лет. Ее получение является плановым этапом интеграции ЗАЭС в правовое поле России.
Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на эксплуатацию радиационных источников, хранилища отработавшего ядерного топлива, а также на энергоблок №1.
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в Ростехнадзор уже направлено заявление на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №6. До конца этого года планируется подать заявки на получение лицензии для оставшихся блоков – №3, №4 и №5.
"Все необходимые работы, техническое обслуживание и плановые предупредительные ремонты, выполняются в четком соответствии с графиками на высоком профессиональном уровне. Наша цель неизменна – подготовить все блоки к будущему режиму генерации", - подчеркнул он.
Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.
