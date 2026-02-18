https://crimea.ria.ru/20260218/zaporozhskaya-aes-poluchila-litsenziyu-na-ekspluatatsiyu-vtorogo-energobloka-1153317373.html

Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, сообщает пресс-служба станции.Срок действия лицензии составляет 10 лет. Ее получение является плановым этапом интеграции ЗАЭС в правовое поле России.Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на эксплуатацию радиационных источников, хранилища отработавшего ядерного топлива, а также на энергоблок №1.Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в Ростехнадзор уже направлено заявление на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №6. До конца этого года планируется подать заявки на получение лицензии для оставшихся блоков – №3, №4 и №5.Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски "Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС

