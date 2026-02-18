Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260218/zaporozhskaya-aes-poluchila-litsenziyu-na-ekspluatatsiyu-vtorogo-energobloka-1153317373.html
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T17:42
2026-02-18T17:42
заэс (запорожская атомная электростанция)
ростехнадзор
запорожская область
аэс
атомная энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124129265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b93fc2a76560835284fa633746c73099.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, сообщает пресс-служба станции.Срок действия лицензии составляет 10 лет. Ее получение является плановым этапом интеграции ЗАЭС в правовое поле России.Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на эксплуатацию радиационных источников, хранилища отработавшего ядерного топлива, а также на энергоблок №1.Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в Ростехнадзор уже направлено заявление на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №6. До конца этого года планируется подать заявки на получение лицензии для оставшихся блоков – №3, №4 и №5.Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски "Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0a/1124129265_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a183fb7b0044d905ed75f1c03cd3cd3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), ростехнадзор, запорожская область, аэс, атомная энергетика, новости
Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока

Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока №2

17:42 18.02.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №2, сообщает пресс-служба станции.
"Подтверждение Ростехнадзором безопасности эксплуатации блока №2 фиксирует его соответствие строгим требованиям российских норм и правил в области использования атомной энергии и позволяет говорить о будущем развитии атомной генерации в регионе", - отмечается в сообщении.
Срок действия лицензии составляет 10 лет. Ее получение является плановым этапом интеграции ЗАЭС в правовое поле России.
Ранее Ростехнадзор выдал лицензии на эксплуатацию радиационных источников, хранилища отработавшего ядерного топлива, а также на энергоблок №1.
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в Ростехнадзор уже направлено заявление на получение лицензии на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №6. До конца этого года планируется подать заявки на получение лицензии для оставшихся блоков – №3, №4 и №5.
"Все необходимые работы, техническое обслуживание и плановые предупредительные ремонты, выполняются в четком соответствии с графиками на высоком профессиональном уровне. Наша цель неизменна – подготовить все блоки к будущему режиму генерации", - подчеркнул он.
Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что ключевым условием перевода Запорожской атомной электростанции в режим генерации и ввода в объединенную энергосистему России является восстановление необходимого объема воды в Каховском водохранилище.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции шесть энергоблоков, мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России. С апреля 2024 года все блоки станции переведены в режим "холодный останов" – это самое безопасное состояние, при котором и охлаждение реактора должно быть непрерывным.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС вместе с США
На Запорожской АЭС завершили критически важный ремонт – в чем риски
"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)РостехнадзорЗапорожская областьАЭСАтомная энергетикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Сильный ветер до 28 метров в секунду накроет Севастополь ночью и утром
18:34Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
18:15Зона поиска пропавших в Азовском море рыбаков расширена
17:595-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
17:42Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблока
17:34В Ереване десять человек пострадали в результате перестрелки
17:28Украина объявила о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов
17:20На Украине произошла попытка переворота
17:09Экс-министру культуры Крыма Новосельской отказали в УДО
17:06Мединский провел закрытые переговоры с украинской стороной в Женеве
16:57Путин наградил главу села в Крыму государственной наградой
16:37Авария обесточила часть Южного берега Крыма
16:18Сбой Telegram сегодня – что происходит
16:13В Азовском море наращивают популяцию белуги
15:52Telegram будет работать в зоне спецоперации
15:48Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизельного топлива на Украину
15:28Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ
15:19Срочников в РФ будут направлять на службу в подразделения МЧС
15:08Более 1100 гостевых домов в Крыму внесены в федеральный реестр
14:50Прокуратура взяла на контроль реконструкцию набережной в Коктебеле
Лента новостейМолния