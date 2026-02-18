https://crimea.ria.ru/20260218/telegram-budet-rabotat-v-zone-spetsoperatsii-1153314083.html

Telegram будет работать в зоне спецоперации

2026-02-18T15:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.По его словам, в министерстве надеются, что со временем российские военные смогут перейти в другие мессенджеры.Ранее Шадаев заявлял, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и отслеживают данные для ведения боя против ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за один деньЕсть шанс: Telegram осталось сделать несколько шагов для снятия претензииОграничения в Telegram – эксперт оценил меры и спрогнозировал будущее

