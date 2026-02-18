Рейтинг@Mail.ru
Telegram будет работать в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Telegram будет работать в зоне спецоперации
Telegram будет работать в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Telegram будет работать в зоне спецоперации
Работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.По его словам, в министерстве надеются, что со временем российские военные смогут перейти в другие мессенджеры.Ранее Шадаев заявлял, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и отслеживают данные для ведения боя против ВС РФ.
новости сво, связь, telegram, армия и флот, вооруженные силы россии, минцифры рф, максут шадаев
Telegram будет работать в зоне спецоперации

Работу Telegram в зоне СВО пока не будут ограничивать

15:52 18.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Работу мессенджера Telegram в зоне проведения специальной военной операции пока что не будут ограничивать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.
Роскомнадзором принято решение о замедлении Telegram из-за нарушения российского законодательства.
"Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО", – сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.
По его словам, в министерстве надеются, что со временем российские военные смогут перейти в другие мессенджеры.
Ранее Шадаев заявлял, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram и отслеживают данные для ведения боя против ВС РФ.
