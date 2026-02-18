https://crimea.ria.ru/20260218/zaluzhnyy-obvinil-zelenskogo-v-provale-kontrnastupleniya-vsu-1153312935.html

Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Владимир Зеленский не выделил для этого необходимые ресурсы. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью Associated Press.Первоначальный план украинского командования состоял в том, чтобы сконцентрировать достаточное количество сил в "единый кулак", чтобы нанести удар по Запорожской области и выйти к Азовскому морю. Залужный полагал, что эта операция в случае успеха могла бы перерезать сухопутный коридор в Крым.Успех требовал большого сосредоточения сил и тактической внезапности, сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, "силы были рассредоточены на большой территории, что ослабило их ударную мощь".Провал контрнаступления ВСУ 2023 годаКонтрнаступление ВСУ началось в начале июня 2023 года. Наиболее массированные атаки боевики проводили в Запорожской области и ДНР. Украинское командование планировало разгромить наши группировки, блокировать Мелитополь и выйти к Азовскому морю и Мариуполю, перерезав сухопутный коридор в Крым. Также одной из главных целей Киева было отбить Артемовск, что для Зеленского носило скорее политический, нежели военно-стратегический характер.К "контрнаступлению" Украина подготовила порядка 150 тысяч солдат. Некоторые украинские соединения прошли подготовку на военных базах НАТО и были оснащены западным вооружением и военной техникой.Российское командование было осведомлено о планах противника. Генштаб Вооруженных сил РФ и все виды разведки вскрыли подготовку к контрнаступлению еще в начале 2023 года. Была проведена тщательная подготовка: построена мощная эшелонированная линия обороны, созданы минные поля, существенно увеличен выпуск всех видов вооружений и боеприпасов. Уже после первых нескольких недель стало очевидно, что Украина не оправдывает ожиданий Запада, а ВСУ не достигнут поставленных целей, добившись лишь незначительного продвижения в Запорожской области ценой колоссальных потерь. Дополнительные поставки натовского оружия и ввод в бой стратегических резервов ситуацию не изменили, во многом благодаря героизму, мужеству и профессионализму российских военных. За полгода "контрнаступа" киевский режим потерял почти 160 тысяч военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленскому не нужен мир на Украине – Лавров Когда закончится СВОСырский рассказал о "зоне смерти" и пожаловался на ситуацию на фронте

