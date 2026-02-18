https://crimea.ria.ru/20260218/pyatimetrovye-volny-i-obledenenie-sudov-ozhidayutsya-v-krymu-1153318267.html

5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.По району Феодосия – Анапа ожидаются волны высотой 1,5-2,5 метра, в акватории Черного моря и на юге Керченского пролива – 4-5 метров. В этой ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с эксплуатацией плавательных средств в акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, предупредили в ведомстве.Будет затруднена швартовка, также вероятны повреждения зашвартованных судов у причалов. Возможны подтопления.Спасатели рекомендуют жителям и гостям Крыма отказаться от прогулок по набережным и берегоукрепительным сооружениям, не выходить в плаванье на личных лодках. Судоводителям настоятельно рекомендуется не выходить в плавание во время шторма и риска обледенения судов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

