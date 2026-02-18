Рейтинг@Mail.ru
5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое - РИА Новости Крым, 18.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260218/pyatimetrovye-volny-i-obledenenie-sudov-ozhidayutsya-v-krymu-1153318267.html
5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое - РИА Новости Крым, 18.02.2026
5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое
Волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России... РИА Новости Крым, 18.02.2026
2026-02-18T17:59
2026-02-18T18:38
крым
крымская погода
погода в крыму
шторм
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.По району Феодосия – Анапа ожидаются волны высотой 1,5-2,5 метра, в акватории Черного моря и на юге Керченского пролива – 4-5 метров. В этой ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с эксплуатацией плавательных средств в акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, предупредили в ведомстве.Будет затруднена швартовка, также вероятны повреждения зашвартованных судов у причалов. Возможны подтопления.Спасатели рекомендуют жителям и гостям Крыма отказаться от прогулок по набережным и берегоукрепительным сооружениям, не выходить в плаванье на личных лодках. Судоводителям настоятельно рекомендуется не выходить в плавание во время шторма и риска обледенения судов.
крым
крым, крымская погода, погода в крыму, шторм, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
5-метровые волны и обледенение судов: в Крыму объявили штормовое

В Крыму из-за пятиметровых волн и обледенения судов объявили экстренное предупреждение

17:59 18.02.2026 (обновлено: 18:38 18.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм в Крыму
Шторм в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Волны до пяти метров и обледенение судов ожидаются в ночь на четверг в Азовском и Черном морях у берегов Крыма. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине ночи 18-19 февраля, днем 19 февраля по Керченскому проливу, району Феодосия-Анапа, району Черного моря, западной половине Азовского моря ожидается дальнейшее усиление юго-западного, утром и днем – западного ветра 20-25 м/с, по западной половине Азовского моря – порывы до 28 м/с", - говорится в сообщении.
По району Феодосия – Анапа ожидаются волны высотой 1,5-2,5 метра, в акватории Черного моря и на юге Керченского пролива – 4-5 метров.
"Утром 19 февраля ожидается медленное обледенение судов", - добавили в ведомстве.
В этой ситуации высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с эксплуатацией плавательных средств в акватории Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, предупредили в ведомстве.
Будет затруднена швартовка, также вероятны повреждения зашвартованных судов у причалов. Возможны подтопления.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Крыма отказаться от прогулок по набережным и берегоукрепительным сооружениям, не выходить в плаванье на личных лодках. Судоводителям настоятельно рекомендуется не выходить в плавание во время шторма и риска обледенения судов.
Лента новостейМолния