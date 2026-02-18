Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе
Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе - РИА Новости Крым, 18.02.2026
Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе
Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского... РИА Новости Крым, 18.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.Также глава киевского режима заявил о договоренности сторон двигаться дальше в рамках диалога по политическим вопросам, где "пока меньше прогресса, чем в военном направлении", по которому "все три стороны были конструктивны". В частности, по его словам, есть понимание военных по мониторингу прекращения огня и в целом конфликта, если будет политическая воля. Он также добавил, что Украине важно присутствие Европы на переговорах.Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил ранее в среду глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи в Швейцарии.Переговоры по украинскому урегулированию проходят в Женеве 17-18 февраля. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
владимир зеленский, новости, россия, переговоры, украина
Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе

Переговоры России и Украины – Зеленский сделал заявление по Запорожской АЭС и Донбассу

14:34 18.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Касаемо политической составляющей – это все политические нюансы, вы знаете, восток (Донбасс – ред.), станция (ЗАЭС – ред.), все чувствительные вопросы. Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростые", – цитирует РИА Новости заявление Зеленского, сделанное украинским СМИ по итогам переговоров.
Также глава киевского режима заявил о договоренности сторон двигаться дальше в рамках диалога по политическим вопросам, где "пока меньше прогресса, чем в военном направлении", по которому "все три стороны были конструктивны". В частности, по его словам, есть понимание военных по мониторингу прекращения огня и в целом конфликта, если будет политическая воля. Он также добавил, что Украине важно присутствие Европы на переговорах.
Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил ранее в среду глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи в Швейцарии.
Переговоры по украинскому урегулированию проходят в Женеве 17-18 февраля. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.
