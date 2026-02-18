https://crimea.ria.ru/20260218/peregovory-rossii-i-ukrainy-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-zaes-i-donbasse-1153311317.html

Переговоры России и Украины: Зеленский сделал заявление о ЗАЭС и Донбассе

Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского... РИА Новости Крым, 18.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Стороны переговоров в Женеве обсудили чувствительные политические вопросы, включая Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.Также глава киевского режима заявил о договоренности сторон двигаться дальше в рамках диалога по политическим вопросам, где "пока меньше прогресса, чем в военном направлении", по которому "все три стороны были конструктивны". В частности, по его словам, есть понимание военных по мониторингу прекращения огня и в целом конфликта, если будет политическая воля. Он также добавил, что Украине важно присутствие Европы на переговорах.Переговоры в Женеве продлились около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время, сообщил ранее в среду глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по окончании очередного раунда трехсторонней встречи в Швейцарии.Переговоры по украинскому урегулированию проходят в Женеве 17-18 февраля. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня встречи сообщил, что США модерировали третьи трехсторонние переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова попросил встречи с ПутинымУкраинская делегация в Женеве раскололась из-за вопроса о заключении мира"Люди измотаны": на Украине сделали заявление об уступках территорий

Новости

