На Украине произошла попытка переворота
На Украине произошла попытка переворота - РИА Новости Крым, 18.02.2026
На Украине произошла попытка переворота
В украинском селе Чабаны Киевского района произошла попытка самовольного захвата власти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Чабановского...
2026-02-18T17:20
2026-02-18T17:20
2026-02-18T17:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В украинском селе Чабаны Киевского района произошла попытка самовольного захвата власти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Чабановского сельсовета.Как подчеркивают в сельсовете, депутаты "сознательно пошли на нарушение Конституции и других законов Украины" и не хотели "остановить этот беспредел" даже несмотря на призывы присутствовавших на этом собрании общественности и военнослужащих."Мятежнические действия депутатов зафиксированы, а соответствующие заявления относительно их преступных действий поданы в полицию, Министерство юстиции, прокуратуру и другие правоохранительные органы", – констатируют местные власти.
На Украине произошла попытка переворота
На Украине произошла попытка переворота во власти в отдельно взятом селе – сельсовет
17:20 18.02.2026 (обновлено: 17:36 18.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В украинском селе Чабаны Киевского района произошла попытка самовольного захвата власти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Чабановского сельсовета.
"Сегодня, 18.02, во время самовольного собрания группы депутатов, которое они с нарушением норм действующего законодательства требовали признать внеочередной сессией, была совершена попытка самовольного захвата власти в Чабановской общине во время военного положения", – сказано в сообщении.
Как подчеркивают в сельсовете, депутаты "сознательно пошли на нарушение Конституции и других законов Украины" и не хотели "остановить этот беспредел" даже несмотря на призывы присутствовавших на этом собрании общественности и военнослужащих.
"Мятежнические действия депутатов зафиксированы, а соответствующие заявления относительно их преступных действий поданы в полицию, Министерство юстиции, прокуратуру и другие правоохранительные органы", – констатируют местные власти.
