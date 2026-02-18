https://crimea.ria.ru/20260218/na-ukraine-proizoshla-popytka-perevorota-1153316482.html

На Украине произошла попытка переворота

На Украине произошла попытка переворота - РИА Новости Крым, 18.02.2026

На Украине произошла попытка переворота

В украинском селе Чабаны Киевского района произошла попытка самовольного захвата власти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Чабановского... РИА Новости Крым, 18.02.2026

2026-02-18T17:20

2026-02-18T17:20

2026-02-18T17:36

украина

происшествия

политика

киевская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В украинском селе Чабаны Киевского района произошла попытка самовольного захвата власти. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Чабановского сельсовета.Как подчеркивают в сельсовете, депутаты "сознательно пошли на нарушение Конституции и других законов Украины" и не хотели "остановить этот беспредел" даже несмотря на призывы присутствовавших на этом собрании общественности и военнослужащих."Мятежнические действия депутатов зафиксированы, а соответствующие заявления относительно их преступных действий поданы в полицию, Министерство юстиции, прокуратуру и другие правоохранительные органы", – констатируют местные власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Половина Украины готова признать суверенитет России над занятыми землямиНа Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной РадыВозможен ли военный переворот на Украине – мнение

украина

киевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, происшествия, политика, киевская область, новости