https://crimea.ria.ru/20221101/dvizheniya-sudov-v-ramkakh-zernovoy-sdelki-priostanovleno-1125201175.html

Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено

Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено

Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Это следует из заявления представителя организации в Совместном координационном центре (СКЦ)... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T20:05

2022-11-01T20:05

2022-11-01T20:05

экономика

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Это следует из заявления представителя организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Паллы, ее цитирует РИА Новости.Как пояснил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, эта мера временная. По его словам, решение приостановить движение кораблей в рамках зерновой сделки принято на один день.РФ приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.

https://crimea.ria.ru/20221031/vyvoz-zerna-v-obkhod-rossii-kak-mozhet-otreagirovat-moskva-1125170617.html

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экономика, в мире, украина, российская федерация (россия, рф)