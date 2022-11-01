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Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Это следует из заявления представителя организации в Совместном координационном центре (СКЦ)... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T20:05
2022-11-01T20:05
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Это следует из заявления представителя организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Паллы, ее цитирует РИА Новости.Как пояснил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, эта мера временная. По его словам, решение приостановить движение кораблей в рамках зерновой сделки принято на один день.РФ приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
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экономика, в мире, украина, российская федерация (россия, рф)
Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено

СКЦ: движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября не запланировано

20:05 01.11.2022
 
© Минобороны Турции / Перейти в фотобанкСухогруз Razoni в порту Одессы.
Сухогруз Razoni в порту Одессы.
© Минобороны Турции
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Это следует из заявления представителя организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Паллы, ее цитирует РИА Новости.
"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какое-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", – сказала Палла.
Как пояснил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, эта мера временная. По его словам, решение приостановить движение кораблей в рамках зерновой сделки принято на один день.
РФ приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.
Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
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