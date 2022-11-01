Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
СКЦ: движения судов в рамках черноморской инициативы на 2 ноября не запланировано
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Турция, Украина и ООН приостановили действие зерновой сделки. Это следует из заявления представителя организации в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Паллы, ее цитирует РИА Новости.
"Секретариат ООН в Совместном координационном центре сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какое-либо движение судов в рамках "черноморской зерновой инициативы", – сказала Палла.
Как пояснил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, эта мера временная. По его словам, решение приостановить движение кораблей в рамках зерновой сделки принято на один день.
РФ приостановила на неопределенный срок свое участие в международной зерновой сделке в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.
Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.