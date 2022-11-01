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Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают
Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают
Медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в 15-километровой зоне от Днепра, временно не будут работать, сотрудников просят оперативно покинуть... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T17:49
2022-11-01T17:49
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в 15-километровой зоне от Днепра, временно не будут работать, сотрудников просят оперативно покинуть территорию. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Ильмиев призвал сотрудников всех лечебных учреждений "проявить гражданскую ответственность и в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановую эвакуацию". И подчеркнул, что переселение носит временный характер, а все органы власти продолжают работать и выполнять свои задачи."Система здравоохранения продолжает работать на территории Херсонской области, а сеть медучреждений бесперебойно оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся жителям. Безопасность, здоровье и благополучие людей является для нас абсолютным приоритетом. Мы сделаем все для того, чтобы система здравоохранения достойно справилась с этим трудным периодом", - подчеркнул министр.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Как укрепляют оборону Херсонской области - власти &gt;&gt;В расширенную зону эвакуации вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
https://crimea.ria.ru/20221101/otselenie-zhiteley-khersonskoy-oblasti-kuda-obraschatsya-1125189291.html
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии, общество
Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают

Больницы Херсонской области в 15-километровой зоне отселения временно работать не будут

17:49 01.11.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГоспиталь
Госпиталь - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в 15-километровой зоне от Днепра, временно не будут работать, сотрудников просят оперативно покинуть территорию. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
"Медучреждения, которые входят в 15-километровую зону, работать не будут. Они будут развернуты в других населенных пунктах Херсонской области, куда эвакуируют мирных жителей, и медработники нужны именно там, чтобы выполнять свой профессиональный долг и заботиться о людях", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава Херсонской области.
Ильмиев призвал сотрудников всех лечебных учреждений "проявить гражданскую ответственность и в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановую эвакуацию". И подчеркнул, что переселение носит временный характер, а все органы власти продолжают работать и выполнять свои задачи.
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"Система здравоохранения продолжает работать на территории Херсонской области, а сеть медучреждений бесперебойно оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся жителям. Безопасность, здоровье и благополучие людей является для нас абсолютным приоритетом. Мы сделаем все для того, чтобы система здравоохранения достойно справилась с этим трудным периодом", - подчеркнул министр.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС.
Как укрепляют оборону Херсонской области - власти >>
В расширенную зону эвакуации вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
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