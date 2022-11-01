https://crimea.ria.ru/20221101/bolnitsy-khersonskoy-oblasti-v-zone-otseleniya-vremenno-ne-rabotayut-1125196839.html

Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают

Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Больницы Херсонской области в зоне отселения временно не работают

Медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в 15-километровой зоне от Днепра, временно не будут работать, сотрудников просят оперативно покинуть... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T17:49

2022-11-01T17:49

2022-11-01T17:49

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

новые регионы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Медицинские учреждения Херсонской области, расположенные в 15-километровой зоне от Днепра, временно не будут работать, сотрудников просят оперативно покинуть территорию. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Ильмиев призвал сотрудников всех лечебных учреждений "проявить гражданскую ответственность и в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановую эвакуацию". И подчеркнул, что переселение носит временный характер, а все органы власти продолжают работать и выполнять свои задачи."Система здравоохранения продолжает работать на территории Херсонской области, а сеть медучреждений бесперебойно оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся жителям. Безопасность, здоровье и благополучие людей является для нас абсолютным приоритетом. Мы сделаем все для того, чтобы система здравоохранения достойно справилась с этим трудным периодом", - подчеркнул министр.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей правобережной части региона на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 километров от Днепра из-за подготовки Вооруженными силами Украины массированного ракетного удара по Каховской ГЭС. Как укрепляют оборону Херсонской области - власти >>В расширенную зону эвакуации вошли левобережные территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.

https://crimea.ria.ru/20221101/otselenie-zhiteley-khersonskoy-oblasti-kuda-obraschatsya-1125189291.html

https://crimea.ria.ru/20221101/rasshirenie-zony-otseleniya-chego-ozhidat-na-khersonskom-fronte-1125190028.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии, общество