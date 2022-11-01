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Как укрепляют оборону Херсонской области - власти
Как укрепляют оборону Херсонской области - власти - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Как укрепляют оборону Херсонской области - власти
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о строительстве укрепрайонов на левобережье Днепра. РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T14:17
2022-11-01T14:17
2022-11-01T14:17
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
новые регионы россии
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о строительстве укрепрайонов на левобережье Днепра.По мнению Сальдо, наступление на Херсон может быть началом конца украинских вооруженных сил."Мы уверены, что Вооруженные силы Российской Федерации дадут врагу серьезнейший отпор. Это может быть началом конца украинских вооруженных сил", – оценил ситуацию Сальдо.Он также сообщил о создании в Херсонской области штаба территориальной обороны. Задачей последнего станет организация, вооружение и снабжение сил территориальной обороны, набираемой из добровольцев из числа жителей Херсонской области."Мы намерены создать батальон из полутора тысяч добровольцев. Мы их сможем одеть, вооружить и накормить", – заявил врио губернатора Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221101/rasshirenie-zony-otseleniya-chego-ozhidat-na-khersonskom-fronte-1125190028.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине
Как укрепляют оборону Херсонской области - власти
Сальдо: в Херсонской области строят укрепрайоны на левобережье Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о строительстве укрепрайонов на левобережье Днепра.
"Активно идут работы по подготовке укрепрайонов на левом берегу Днепра, а правый берег уже очень сильно укреплен. В Херсонскую область постоянно прибывает значительное количество наших военных", – написал Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По мнению Сальдо, наступление на Херсон может быть началом конца украинских вооруженных сил.
"Мы уверены, что Вооруженные силы Российской Федерации дадут врагу серьезнейший отпор. Это может быть началом конца украинских вооруженных сил", – оценил ситуацию Сальдо.
Он также сообщил о создании в Херсонской области штаба территориальной обороны. Задачей последнего станет организация, вооружение и снабжение сил территориальной обороны, набираемой из добровольцев из числа жителей Херсонской области.
"Мы намерены создать батальон из полутора тысяч добровольцев. Мы их сможем одеть, вооружить и накормить", – заявил врио губернатора Херсонской области.