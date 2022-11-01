https://crimea.ria.ru/20221101/kak-ukreplyayut-oboronu-khersonskoy-oblasti---vlasti--1125191986.html

Как укрепляют оборону Херсонской области - власти

Как укрепляют оборону Херсонской области - власти - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Как укрепляют оборону Херсонской области - власти

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о строительстве укрепрайонов на левобережье Днепра. РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T14:17

2022-11-01T14:17

2022-11-01T14:17

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

новые регионы россии

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05630597517da8de28090096b94da666.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о строительстве укрепрайонов на левобережье Днепра.По мнению Сальдо, наступление на Херсон может быть началом конца украинских вооруженных сил."Мы уверены, что Вооруженные силы Российской Федерации дадут врагу серьезнейший отпор. Это может быть началом конца украинских вооруженных сил", – оценил ситуацию Сальдо.Он также сообщил о создании в Херсонской области штаба территориальной обороны. Задачей последнего станет организация, вооружение и снабжение сил территориальной обороны, набираемой из добровольцев из числа жителей Херсонской области."Мы намерены создать батальон из полутора тысяч добровольцев. Мы их сможем одеть, вооружить и накормить", – заявил врио губернатора Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221101/rasshirenie-zony-otseleniya-chego-ozhidat-na-khersonskom-fronte-1125190028.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии, специальная военная операция рф на украине