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Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана
Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана
Обстоятельства совершения террористической атаки на корабли и гражданские суда в Севастополе необходимо детально расследовать. К такому решению по итогам... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T19:20
2022-11-01T19:20
севастополь
политика
экономика
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Обстоятельства совершения террористической атаки на корабли и гражданские суда в Севастополе необходимо детально расследовать. К такому решению по итогам телефонных переговоров пришли президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба Кремля."Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента", – говорится в сообщении."Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "черноморской инициативы", – говорится в отчете.29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных и морских аппаратов. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html
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севастополь, политика, экономика, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган
Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции пришли к выводу о необходимости расследования атаки на Севастополь

19:20 01.11.2022
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМатросы на палубе одного из военных кораблей в бухте Севастополя.
Матросы на палубе одного из военных кораблей в бухте Севастополя. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Обстоятельства совершения террористической атаки на корабли и гражданские суда в Севастополе необходимо детально расследовать. К такому решению по итогам телефонных переговоров пришли президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба Кремля.
"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента", – говорится в сообщении.
Также лидеры двух стран в ходе беседы пришли к выводу о необходимости получить от Киева "реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях".
"Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "черноморской инициативы", – говорится в отчете.
29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных и морских аппаратов. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра.
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.
Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
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