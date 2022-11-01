https://crimea.ria.ru/20221101/ataku-na-sevastopol-neobkhodimo-rassledovat--reshenie-putina-i-erdogana-1125200327.html

Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана

Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана

Обстоятельства совершения террористической атаки на корабли и гражданские суда в Севастополе необходимо детально расследовать. К такому решению по итогам... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T19:20

2022-11-01T19:20

2022-11-01T19:20

севастополь

политика

экономика

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Обстоятельства совершения террористической атаки на корабли и гражданские суда в Севастополе необходимо детально расследовать. К такому решению по итогам телефонных переговоров пришли президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, сообщает пресс-служба Кремля."Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента", – говорится в сообщении."Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой "черноморской инициативы", – говорится в отчете.29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью беспилотных летательных и морских аппаратов. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины. В Минобороны предупредили, что в условиях временной приостановки участия РФ в "черноморской инициативе" движение судов по гуманитарному коридору недопустимо.Днем позже в оборонном ведомстве заявили, что запуск беспилотников осуществили в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море, прежде чем их направили в Севастополь.Ранее сообщалось, что президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.

https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

севастополь

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севастополь, политика, экономика, владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган