Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре
Шойгу: удары по инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней мирных украинцев, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
При этом, подчеркнул Шойгу, украинская армия не прекращает уничтожать социальные объекты и мирное население, в том числе в местах раздачи гуманитарной помощи, а также продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. По данным главы российского оборонного ведомства, только за последние десять дней российские ПВО перехватили более 200 ракет HIMARS. Такие действия украинских военных Шойгу назвал террористическими акциями.
Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах.
После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.