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Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре
Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре
Удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T14:32
2022-11-01T14:32
специальная военная операция рф на украине
сергей шойгу
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней мирных украинцев, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.При этом, подчеркнул Шойгу, украинская армия не прекращает уничтожать социальные объекты и мирное население, в том числе в местах раздачи гуманитарной помощи, а также продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. По данным главы российского оборонного ведомства, только за последние десять дней российские ПВО перехватили более 200 ракет HIMARS. Такие действия украинских военных Шойгу назвал террористическими акциями.Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах.После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html
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специальная военная операция рф на украине, сергей шойгу, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре

Шойгу: удары по инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ

14:32 01.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней мирных украинцев, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
При этом, подчеркнул Шойгу, украинская армия не прекращает уничтожать социальные объекты и мирное население, в том числе в местах раздачи гуманитарной помощи, а также продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. По данным главы российского оборонного ведомства, только за последние десять дней российские ПВО перехватили более 200 ракет HIMARS. Такие действия украинских военных Шойгу назвал террористическими акциями.
Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах.
После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:04
ВС РФ поразили новые цели управления и энергетики на Украине – Минобороны
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