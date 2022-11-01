https://crimea.ria.ru/20221101/shoygu-obyasnil-tsel-udarov-po-ukrainskoy-infrastrukture-1125192175.html

Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре

Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Шойгу объяснил цель ударов по украинской инфраструктуре

Удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

2022-11-01T14:32

специальная военная операция рф на украине

сергей шойгу

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Удары по критической инфраструктуре противника снижают эффективность ВСУ, при этом российские военные предпринимают исчерпывающие меры для сохранения жизней мирных украинцев, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.При этом, подчеркнул Шойгу, украинская армия не прекращает уничтожать социальные объекты и мирное население, в том числе в местах раздачи гуманитарной помощи, а также продолжает наносить удары по Запорожской АЭС. По данным главы российского оборонного ведомства, только за последние десять дней российские ПВО перехватили более 200 ракет HIMARS. Такие действия украинских военных Шойгу назвал террористическими акциями.Накануне президент РФ Владимир Путин сказал, что причиной массированных ударов по Украине отчасти стал теракт в Севастополе, который Киев совершил в акватории Севастополя 29 октября. Ранним утром беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах.После этого ВС РФ нанесли ряд массированных ударов по объектам энергосистемы Украины.

https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, сергей шойгу, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)