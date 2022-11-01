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Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда
Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда
Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T09:51
2022-11-01T09:51
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS &gt;&gt;О расширении зоны вывоза жителей Херсонской области стало известно накануне вечером. Сальдо сообщил, что она распространится на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в рамках организованного перемещения. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество
Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда

Сальдо: из 15-километровой зоны под Херсоном планируют отселить до 70 тысяч жителей

09:51 01.11.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители Херсона
Эвакуированные жители Херсона - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS >>
О расширении зоны вывоза жителей Херсонской области стало известно накануне вечером. Сальдо сообщил, что она распространится на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
"15-километровая зона вдоль левого берега Днепра, начиная от Каховки и до Голой Пристани, мы будем сейчас (вывозить)... уже начали эту работу… Примерно до 70 тысяч человек мы будем отселять и переводить вглубь Херсонской области, а также в другие регионы РФ", – сообщил Сальдо в эфире "Соловьев- Live".
Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в рамках организованного перемещения. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
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