https://crimea.ria.ru/20221101/vyvoz-lyudey-iz-khersonskoy-oblasti-skolko-zhiteley-otselyat-i-kuda-1125186966.html

Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда

Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда

Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T09:51

2022-11-01T09:51

2022-11-01T09:51

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области планируют отселить с левого берега Днепра до 70 тысяч человек, это необходимо в целях безопасности. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS >>О расширении зоны вывоза жителей Херсонской области стало известно накануне вечером. Сальдо сообщил, что она распространится на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в рамках организованного перемещения. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.

https://crimea.ria.ru/20221025/kak-khersontsam-v-krymu-oformit-zhilischnyy-sertifikat-i-vyplatu-v-100-tysyach-1125061702.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, общество