https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html

Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS

Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS

Вооруженные силы Украины начали применять новые, очень опасные снаряды против жителей Херсонской области. Они начинены вольфрамовыми шариками. Ракеты уже... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T19:44

2022-10-26T19:44

2022-10-26T19:44

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вооруженные силы Украины начали применять новые, очень опасные снаряды против жителей Херсонской области. Они начинены вольфрамовыми шариками. Ракеты уже применялись, но прежде – против жителей Донбасса. Пока это единичные случаи, но США продолжают поставки. О том, что это за боеприпас и в чем его жестокость, - в материале РИА Новости Крым.Боеприпасом к американской РСЗО HIMARS впервые украинцы похвастались в начале октября, показав его на видео корреспондента The Wall Street Journal. В сюжете демонстрировалась сама установка РСЗО и ракеты М30А1. В одном таком снаряде – 182 000 вольфрамовых шариков – поражающий элемент вместо классических осколков. Радиус поражения – до 120 метров. Дальность применения —15-84 километров.То есть, это уже совсем не точечные плюс-минус полметра Хаймерсы, которыми били по Херсонщине до этого.Кроме демонстрации на видео, Украина успела опробовать кассетные ракеты на практике. Против мирного населения. В начале октября снаряды с шариковым зарядом ВСУ применили против жителей Старобельска (ЛНР), ударив по центру для беженцев. Как заявлял тогда подполковник Народной милиции Луганской республики Андрей Марочко, массовых жертв, к счастью, удалось избежать. Теперь снаряды пошли на Херсон.Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС >>"Последнее применение было, когда журналисты ночью эвакуировались из Херсона. По понтону применили такой боеприпас. И там потом показывали машины с дырочками — это и есть действие такой шрапнели", — привел пример Леонков.В ночь на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне в момент переправы по нему гражданского населения. При ударе четверо погибли, еще 13 пострадали.Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков >>По словам Леонкова, такое оружие запрещено конвенциями к применению по гражданским. Оно относится к кассетным боеприпасам и его использование в данном случае считается военным преступлением. Поэтому, по его мнению, виновных ждет суд."Когда заканчивается конфликт, военных преступников обычно судят по военным законам. Для них это будет либо пожизненное заключение, либо смертная казнь", — уверен эксперт."У нас тоже есть кассетные боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня. Там есть модификации для поражения и живой силы, и бронетехники", — отметил Леонков, однако он напомнил: оно не используется Россией против гражданского населения.Украина же применяет это оружие по мирным. Это давно отмечали те, кто живет и работает в Донбассе: там украинцы сносят всех и все, вообще не придавая значения, военные это, гражданские ли, дети ли. Херсонщину это до последнего времени обходило. Возможно, ВСУ еще надеялись вернуть "своих". "Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>То, что вольфрамовые шарики пошли в ход, может означать, что Киев потерял надежду вернуть южную область, а значит – больше не жалко. И можно включить бесчеловечность. Вольфрамовые шарики – это прежде всего про диаметр поражения. И кто там окажется, видимо, украинцев больше не волнует. Вся надежда на наши ПВО.Как изменилось мнение жителей Херсона об Украине >>

https://crimea.ria.ru/20221021/ataka-na-perepravu-v-khersone-chislo-pogibshikh-vyroslo-do-chetyrekh-1125008320.html

https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

херсонская область

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2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины)