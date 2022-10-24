https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС

Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС

РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T19:03

2022-10-24T19:03

2022-10-24T15:19

херсонская область

украина

крым

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Наталья ДремоваУкраинская артиллерия продолжает обстреливать Новую Каховку и район Каховской ГЭС. Большую часть ракет перехватывает ПВО. Инфраструктуре самой гидроэлектростанции, как и плотине водохранилища, значительный ущерб не причинен. Но украинские силы на достигнутом могут не остановиться.Высота волны до 10 метровКакую картину в случае подрыва плотины "Каховского моря" нарисовали аналитики Пентагона, неизвестно. Мир просто оповестили, что модель ситуации выстроена, и она достаточно мрачная.Конкретные цифры с указанием зон бедствия при подобной катастрофе — это цитирование статьи 18-летней давности экс-заместителя начштаба ГО и ЧС Херсонской области Александра Щербенка. А он, в свою очередь, использовал прогноз 1985 года: сценарий разрушения плотины в ходе возможных военных действий.В его изложении катастрофа может выглядеть вот так:Затопление части Херсона, райцентра Голая Пристань с прилегающими территориями, десятков сел и сельхозугодий – из того же прогноза.Последствия возможной катастрофы при разрушении плотины Каховского водохранилища обозначались и в Национальном докладе Украины на 5-й Общеевропейской конференции министров окружающей среды от 2003 года. Только в Херсонской области — затопление 342 квадратных километра.Что будет на левом и правом берегу ДнепраНо такие последствия возможны при полном наполнении водохранилища и значительном разрушении самой плотины. А это огромное сооружение длиной в 447 метров, в котором 28 затворов размером 12 на 9 метров.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил: на водохранилище увеличены объемы сброса воды. В случае ЧП это снизит возможный ущерб.Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов напомнил, что такое сложное гидротехническое сооружение как плотина водохранилища имеет большой запас прочности. "Даже при разрушениях вода не хлынет и не затопит все, — заявил он. — Кроме того, правобережье Днепра выше уровня реки на 17 метров. А вот на левом берегу могут быть подтопления, но максимум — около метра в течение нескольких дней".С воды и с воздухаЕсть ли у киевской власти возможность спровоцировать катастрофу?Ракеты могут повредить инфраструктуру ГЭС, но маловероятно, что плотина при попадании получит серьезные "раны". Возможности нанести удар с самолета у украинских военных нет.Распространенные в СМИ сообщения о завезенных к Днепру советских речных минах и плане пустить их по течению к "Каховскому морю", выглядят несерьезно. Мины маломощные, рассчитаны на противодесантную оборону. Реальной угрозой выглядят суда-камикадзе, нацеленные именно на плотину. Но район ГЭС охраняется, и все возможные риски нашими военными во внимание приняты.СправкаКаховская ГЭС — последняя в каскаде днепровских гидроэлектростанций. Ее гидроузел — водохранилище, вмещает до 18,18 куб. километров воды. Водохранилище располагается на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Запущено в 1956 г.Допустим, ЧП произошлоДля Украины "Каховское море" вместе со всем гидроузлом ценности не представляет. Не только потому, что сейчас оно на территории РФ.Уже лет пятнадцать Украина обсуждала спуск всего каскада днепровских водохранилищ. И Каховское называли как первое в очереди. Идея такая: вернуть плодородные земли, остановить размыв берегов, восстановить уровень Днепра и его рыбные запасы, избежать потерь воды из-за испарения зеркалами водохранилищ, перестать вкладывать средства в поддержание работы ГЭС. Тем более, что они давали лишь 6-8% от всей энерговыработки Украины. Кроме того, дамбы нескольких водохранилищ, согласно отчетам от 2016 года команды инженерных войск США (USACE), находятся в критическом состоянии.Тормозила масштабные планы вероятность экологической катастрофы. Потому, что если вода в каскадных водоемах могла считаться чистой, то донные отложения за десятилетия собрали огромное количество соединений тяжелых металлов и других опасных веществ.Насколько плохими будут последствия, продолжает специалист, следует говорить с цифрами в руках. Посчитать можно. "Где-то может быть унесен плодородный слой почвы, где-то разрушены здания, смыты хранилища ядохимикатов. Где-то могут образоваться завалы. Вспомните прошлогоднее наводнение в Ялте: оно, конечно, по масштабам несопоставимо с возможным ЧП, о котором мы говорим. Но тогда мне присылали данные о том, что в некоторых местах отложился слой мусора и наносов до 2,5 метров! Восстановление территорий может идти десятилетиями".Возможен ли прорыв дамбы ДнепроГЭСа и Каховской ГЭС Украиной – эксперты >>Ученый напомнил, что Северо-Крымский канал берет начало в Каховском водохранилище. Если оно мелеет, в канал начинает поступать придонная вода: грязная, с существенной примесью илов. При дальнейшем понижении уровня воды, и возможном возвращении Днепра в старое русло, сухими станут и отводы, по которым наполняется канал.Прогноз для КрымаЗавкафедрой "Техносферная безопасность" Севастопольского госуниверситета Лариса Ничкова:— Сейчас своей воды нам хватит для обеспечения всех нужд. Накоплены достаточно большие объемы. Водохранилища Крыма и Севастополя заполнены. Качество воды соответствует всем нормативным показателям. А с ноября по март ждем осадки, которые пополнят наши водоемы. Зима ожидается не теплой, есть основания предполагать, что в горах будет достаточно снега.

https://crimea.ria.ru/20221022/zatopit-vsyu-oblast-vlasti-o-masshtabakh-razrusheniya-plotiny-kakhovskoy-ges-1125037385.html

https://crimea.ria.ru/20221021/kakhovskaya-ges-chto-seychas-i-kakoy-ee-pomnyat-1125024784.html

https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-mogut-ostanovit-podachu-dneprovskoy-vody-v-krym-1125040955.html

https://crimea.ria.ru/20221021/zachem-vsu-byut-po-dambe-kakhovskoy-ges---mnenie-1125019505.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, украина, крым