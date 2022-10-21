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Тяжело раненных на переправе в Херсоне эвакуируют в Крым - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Тяжело раненных на переправе в Херсоне эвакуируют в Крым
Тяжело раненных на переправе в Херсоне эвакуируют в Крым - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Тяжело раненных на переправе в Херсоне эвакуируют в Крым
Четверых тяжело раненных на переправе в Херсоне минувшей ночью в результате ракетного удара ВСУ эвакуируют в столичную больницу Крыма. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:45
2022-10-21T17:45
херсонская область
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Четверых тяжело раненных на переправе в Херсоне минувшей ночью в результате ракетного удара ВСУ эвакуируют в столичную больницу Крыма. Об этом сообщил глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.Он отметил, что тяжелораненым проведены операции, после которых нужны сутки для "восстановления и стабилизации состояния", поэтому эвакуация будет проводиться завтра, 22 октября.Всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь, и они в удовлетворительном состоянии, добавил он.По словам Ильмиева, в результате атаки ВСУ на переправу тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести получили 15 человек.ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне поздно вечером 20 октября. Как сообщал глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, в результате погибли два человека, ранены 10. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что число погибших выросло до четырех. Среди жертв обстрела – журналист, продюсер, сотрудник телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Десять журналистов получили ранения. Среди пострадавших местных жителей есть дети.По данным СК РФ, обстрел переправы производился "из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта".По факту атаки ВСУ на переправу, где переправлялись мирные жители, возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20221021/iz-khersona-v-krym-evakuirovali-dom-malyutki-1125031153.html
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херсонская область, крым
Тяжело раненных на переправе в Херсоне эвакуируют в Крым

Четверых тяжело раненных на переправе в Херсоне перевезут в больницу Крыма

17:45 21.10.2022
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Четверых тяжело раненных на переправе в Херсоне минувшей ночью в результате ракетного удара ВСУ эвакуируют в столичную больницу Крыма. Об этом сообщил глава Минздрава Херсонской области Вадим Ильмиев.
"По поводу эвакуации тяжело раненных <...> Четверых, наверное, мы будем эвакуировать в город Симферополь", – сказал Ильмиев журналистам.
Он отметил, что тяжелораненым проведены операции, после которых нужны сутки для "восстановления и стабилизации состояния", поэтому эвакуация будет проводиться завтра, 22 октября.
Всем пострадавшим уже оказана необходимая помощь, и они в удовлетворительном состоянии, добавил он.
По словам Ильмиева, в результате атаки ВСУ на переправу тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести получили 15 человек.
ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне поздно вечером 20 октября.
Беженцы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
17:24
Из Херсона в Крым эвакуировали дом малютки
Как сообщал глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев, в результате погибли два человека, ранены 10. Позже замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что число погибших выросло до четырех. Среди жертв обстрела – журналист, продюсер, сотрудник телерадиокомпании "Таврия" Олег Клоков. Десять журналистов получили ранения. Среди пострадавших местных жителей есть дети.
По данным СК РФ, обстрел переправы производился "из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта".
По факту атаки ВСУ на переправу, где переправлялись мирные жители, возбуждено уголовное дело.
Херсонская областьКрым
 
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