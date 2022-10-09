https://crimea.ria.ru/20221009/vsu-udarili-po-punktu-razmescheniya-bezhentsev-v-starobelske-1124790662.html
ВСУ ударили по пункту размещения беженцев в Старобельске
ВСУ ударили по пункту размещения беженцев в Старобельске - РИА Новости Крым, 09.10.2022
ВСУ ударили по пункту размещения беженцев в Старобельске
Украинские боевики нанесли ракетный удар по пункту размещения беженцев. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T11:02
2022-10-09T11:02
2022-10-09T11:02
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли ракетный удар по пункту размещения беженцев. Об этом сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.По его данным, поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города."Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют вслед", — констатировал Мирошник.Ранее власти Херсонщины сообщили о 16 мирных жителях, расстрелянных украинскими боевиками на севере области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.
https://crimea.ria.ru/20221008/posobniki-vsu-zaderzhany-na-khersonschine-i-v-zaporozhskoy-oblasti-1124780748.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по пункту размещения беженцев в Старобельске
Мирошник: украинские боевики ударили ракетой HIMARS по пункту размещения беженцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым.
Украинские боевики нанесли ракетный удар по пункту размещения беженцев. Об этом сообщил
глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по Старобельску нанесли удар с применением РСЗО HIMARS — 1 ракета", — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его данным, поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города.
"Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют вслед", — констатировал Мирошник.
Ранее власти Херсонщины сообщили о 16 мирных жителях, расстрелянных украинскими боевиками на севере области.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.