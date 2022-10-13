https://crimea.ria.ru/20221013/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-oktyabrya-1124869098.html

Главные события и заявления дня: 13 октября

Главные события и заявления дня: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Главные события и заявления дня: 13 октября

ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода:... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T22:05

2022-10-13T22:05

2022-10-13T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода: есть разрушения. Глава МИД Украины признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту. Силовики пресекли попытку взорвать "Турецкий поток" на территории РФ. Обмен пленными. Жителям Херсонской области помогут выехать в другие регионы РФ. Школы Крыма не перейдут на дистанционку. Из Крыма в Ростовскую область открыли маршрут через новые территории страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по инфраструктуре УкраиныВС РФ продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры. По оценке замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, они наносятся "почти так же массированно, как и в среду". Дроны-камикадзе обрушились на Никополь, Николаев, Днепропетровщину и Киевскую область.ВСУ обстреливают жилые районы БелгородаБелгород второй день находится под обстрелом со стороны ВСУ. Сегодня вновь работало ПВО. В результате обстрела был поврежден жилой многоквартирный дом и два автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших. При этом повреждения получил технический этаж здания. Жильцов эвакуировали до полного обследования строения специальными службами и строителями.Кулеба сделал признаниеГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе он признался, что Киев причастен терактам на территории Белгородской области и на Крымском мосту.Диверсанты пытались взорвать "Турецкий поток"Группа диверсантов была задержана силовиками при попытке подорвать газопровод "Турецкий поток" на территории РФ. Это уже вторая попытка теракта на газопроводе с начала недели. Сейчас прокачка газа через Турцию в Европу осуществляется по двум газопроводам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".В результате переговоров 20 российских военных вернулись домойМинобороны РФ сообщило, что в результате переговоров из украинского плена домой вернулись два десятка российских бойцов.В министерстве заверили, что освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Жителям Херсонской области помогут временно выехать в другие субъекты РФГлава Херсонской области сегодня обратился к правительству России с просьбой помочь в организации выезда местных жителей из ставших опасными из-за постоянных ракетных обстрелов населенных пунктов. Он подчеркнул, что ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты и места скопления мирных жителей.В свою очередь в руководстве страны заверили, что не только помогут желающим временно выехать с опасных территорий, но также предоставят жилье и все необходимое для вынужденных переселенцев.Крым – Мелитополь – Мариуполь – ТаганрогАдминистрация Краснодарского края сообщила об открытии нового сухопутного пути из Крыма в Ростовскую область через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Новоазовск.Водители смогут ехать как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонна будет формировать в Керчи и в селе Столбовом Джанкойского района. Протяженность маршрута – около 387 км. Ориентировочное время в пути - семь часов.Дистанта не будет – АксеновВ правительстве Крыма рассмотрели необходимость переводить учебный процесс в дистанционный формат из-за постоянных угроз минирования. По результатам внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение сохранить очное посещение учебных учреждений. При этом безопасность школ и детских садов будет усилена.

https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-udarili-po-tamozhennomu-punktu-v-belgorodskoy-oblasti-1124866502.html

https://crimea.ria.ru/20221013/putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-khab-i-regulirovat-tseny-1124858214.html

https://crimea.ria.ru/20221013/sk-ustanovil-imena-rasstrelivavshikh-mirnoe-naselenie-donbassa-boevikov-1124857369.html

https://crimea.ria.ru/20221013/v-shkole-simferopolya-podrostok-udaril-nozhom-odnoklassnika--1124862565.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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