https://crimea.ria.ru/20221013/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-oktyabrya-1124869098.html
Главные события и заявления дня: 13 октября
Главные события и заявления дня: 13 октября - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Главные события и заявления дня: 13 октября
ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода:... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T22:05
2022-10-13T22:05
2022-10-13T22:05
главное за день
украина
специальная военная операция рф на украине
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
крым
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода: есть разрушения. Глава МИД Украины признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту. Силовики пресекли попытку взорвать "Турецкий поток" на территории РФ. Обмен пленными. Жителям Херсонской области помогут выехать в другие регионы РФ. Школы Крыма не перейдут на дистанционку. Из Крыма в Ростовскую область открыли маршрут через новые территории страны.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по инфраструктуре УкраиныВС РФ продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры. По оценке замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, они наносятся "почти так же массированно, как и в среду". Дроны-камикадзе обрушились на Никополь, Николаев, Днепропетровщину и Киевскую область.ВСУ обстреливают жилые районы БелгородаБелгород второй день находится под обстрелом со стороны ВСУ. Сегодня вновь работало ПВО. В результате обстрела был поврежден жилой многоквартирный дом и два автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших. При этом повреждения получил технический этаж здания. Жильцов эвакуировали до полного обследования строения специальными службами и строителями.Кулеба сделал признаниеГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе он признался, что Киев причастен терактам на территории Белгородской области и на Крымском мосту.Диверсанты пытались взорвать "Турецкий поток"Группа диверсантов была задержана силовиками при попытке подорвать газопровод "Турецкий поток" на территории РФ. Это уже вторая попытка теракта на газопроводе с начала недели. Сейчас прокачка газа через Турцию в Европу осуществляется по двум газопроводам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".В результате переговоров 20 российских военных вернулись домойМинобороны РФ сообщило, что в результате переговоров из украинского плена домой вернулись два десятка российских бойцов.В министерстве заверили, что освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.Жителям Херсонской области помогут временно выехать в другие субъекты РФГлава Херсонской области сегодня обратился к правительству России с просьбой помочь в организации выезда местных жителей из ставших опасными из-за постоянных ракетных обстрелов населенных пунктов. Он подчеркнул, что ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты и места скопления мирных жителей.В свою очередь в руководстве страны заверили, что не только помогут желающим временно выехать с опасных территорий, но также предоставят жилье и все необходимое для вынужденных переселенцев.Крым – Мелитополь – Мариуполь – ТаганрогАдминистрация Краснодарского края сообщила об открытии нового сухопутного пути из Крыма в Ростовскую область через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Новоазовск.Водители смогут ехать как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонна будет формировать в Керчи и в селе Столбовом Джанкойского района. Протяженность маршрута – около 387 км. Ориентировочное время в пути - семь часов.Дистанта не будет – АксеновВ правительстве Крыма рассмотрели необходимость переводить учебный процесс в дистанционный формат из-за постоянных угроз минирования. По результатам внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение сохранить очное посещение учебных учреждений. При этом безопасность школ и детских садов будет усилена.
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-udarili-po-tamozhennomu-punktu-v-belgorodskoy-oblasti-1124866502.html
https://crimea.ria.ru/20221013/putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-khab-i-regulirovat-tseny-1124858214.html
https://crimea.ria.ru/20221013/sk-ustanovil-imena-rasstrelivavshikh-mirnoe-naselenie-donbassa-boevikov-1124857369.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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главное за день, украина, специальная военная операция рф на украине, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", крым, в мире, херсонская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. ВСУ обстреляли жилые кварталы Белгорода: есть разрушения. Глава МИД Украины признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту. Силовики пресекли попытку взорвать "Турецкий поток" на территории РФ. Обмен пленными. Жителям Херсонской области помогут выехать в другие регионы РФ. Школы Крыма не перейдут на дистанционку. Из Крыма в Ростовскую область открыли маршрут через новые территории страны.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по инфраструктуре Украины
ВС РФ продолжают наносить удары
по объектам критической инфраструктуры. По оценке замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, они наносятся "почти так же массированно, как и в среду". Дроны-камикадзе обрушились на Никополь, Николаев, Днепропетровщину и Киевскую область.
ВСУ обстреливают жилые районы Белгорода
Белгород второй день находится под обстрелом со стороны ВСУ. Сегодня вновь работало ПВО. В результате обстрела был поврежден
жилой многоквартирный дом и два автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших. При этом повреждения получил технический этаж здания. Жильцов эвакуировали
до полного обследования строения специальными службами и строителями.
Кулеба сделал признание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал очередной жертвой российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). В беседе он признался
, что Киев причастен терактам на территории Белгородской области и на Крымском мосту.
"Крым не является ближайшей оперативной целью. Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении, насколько оно в зуме может быть приватным, я вам скажу, что, да, это мы", – сказал Кулеба.
Диверсанты пытались взорвать "Турецкий поток"
Группа диверсантов была задержана силовиками при попытке
подорвать газопровод "Турецкий поток" на территории РФ. Это уже вторая попытка теракта на газопроводе с начала недели. Сейчас прокачка газа через Турцию в Европу осуществляется по двум газопроводам – "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".
В результате переговоров 20 российских военных вернулись домой
Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров из украинского плена домой вернулись два десятка российских бойцов.
В министерстве заверили, что освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Жителям Херсонской области помогут временно выехать в другие субъекты РФ
Глава Херсонской области сегодня обратился
к правительству России с просьбой помочь в организации выезда местных жителей из ставших опасными из-за постоянных ракетных обстрелов населенных пунктов. Он подчеркнул, что ВСУ постоянно обстреливают гражданские объекты и места скопления мирных жителей.
В свою очередь в руководстве страны заверили
, что не только помогут желающим временно выехать с опасных территорий, но также предоставят жилье и все необходимое для вынужденных переселенцев.
Крым – Мелитополь – Мариуполь – Таганрог
Администрация Краснодарского края сообщила об открытии нового
сухопутного пути из Крыма в Ростовскую область через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Новоазовск.
Водители смогут ехать как самостоятельно, так и в составе колонны в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонна будет формировать в Керчи и в селе Столбовом Джанкойского района. Протяженность маршрута – около 387 км. Ориентировочное время в пути - семь часов.
Дистанта не будет – Аксенов
В правительстве Крыма рассмотрели
необходимость переводить учебный процесс в дистанционный формат из-за постоянных угроз минирования. По результатам внеочередного заседания Антитеррористической комиссии было принято решение сохранить очное посещение учебных учреждений. При этом безопасность школ и детских садов будет усилена.