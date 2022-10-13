https://crimea.ria.ru/20221013/vlasti-khersonskoy-oblasti-poprosili-ob-evakuatsii-naseleniya-1124859228.html
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T14:46
2022-10-13T14:46
2022-10-13T15:09
новые регионы россии
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124622926_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_32a91b69102e70d77754ec729214794a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким обращением в четверг выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ >>Он подчеркнул, что ежедневно ракетным ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Удары приходятся в основном по гостиницам, жилым домам, рынкам и другим местам скопления мирных жителей.В связи с этим руководство администрации приняло решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учебы. В первую очередь это коснулось жителей правобережья.Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>Глава области напомнил, что в конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме и подтвердила желание войти в состав Российской Федерации, чтобы восстановить историческую справедливость. Непрекращающиеся ракетные удары – результат нежелания киевского режима принять волю народа и стремление отомстить мирному населению за принятое решение, подчеркнул он.Как уточнил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет не об эвакуации, а о временном прибывании и отдыхе в других субъектах РФ жителей, которые изъявят такое желание."Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область - это субъект Российской Федерации", - написал он в телеграм.
https://crimea.ria.ru/20220927/nashi-po-nam-zhe-strelyat-ne-mogut-kak-menyalis-nastroeniya-v-chernobaevke-1124626933.html
https://crimea.ria.ru/20221007/vlasti-khersonschiny-soobschili-o-16-rasstrelyannykh-na-severe-oblasti-1124746285.html
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124622926_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91292162d0ecbcdd14cec86c00f07c58.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
Власти Херсонской области просят федеральной помощи в организации выезда жителей региона
14:46 13.10.2022 (обновлено: 15:09 13.10.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым.
В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов
со стороны ВСУ. С таким обращением в четверг выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что ежедневно ракетным ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Удары приходятся в основном по гостиницам, жилым домам, рынкам и другим местам скопления мирных жителей.
В связи с этим руководство администрации приняло решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учебы. В первую очередь это коснулось жителей правобережья.
"Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край – наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", – сказал Сальдо в обращении.
Глава области напомнил, что в конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме и подтвердила желание войти в состав Российской Федерации, чтобы восстановить историческую справедливость. Непрекращающиеся ракетные удары – результат нежелания киевского режима принять волю народа и стремление отомстить мирному населению за принятое решение, подчеркнул он.
Как уточнил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет не об эвакуации, а о временном прибывании и отдыхе в других субъектах РФ жителей, которые изъявят такое желание.
"Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область - это субъект Российской Федерации", - написал он в телеграм.