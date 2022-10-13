https://crimea.ria.ru/20221013/vlasti-khersonskoy-oblasti-poprosili-ob-evakuatsii-naseleniya-1124859228.html

Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона

Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона

В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T14:46

2022-10-13T14:46

2022-10-13T15:09

новые регионы россии

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким обращением в четверг выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ >>Он подчеркнул, что ежедневно ракетным ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Удары приходятся в основном по гостиницам, жилым домам, рынкам и другим местам скопления мирных жителей.В связи с этим руководство администрации приняло решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учебы. В первую очередь это коснулось жителей правобережья.Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>Глава области напомнил, что в конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме и подтвердила желание войти в состав Российской Федерации, чтобы восстановить историческую справедливость. Непрекращающиеся ракетные удары – результат нежелания киевского режима принять волю народа и стремление отомстить мирному населению за принятое решение, подчеркнул он.Как уточнил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет не об эвакуации, а о временном прибывании и отдыхе в других субъектах РФ жителей, которые изъявят такое желание."Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область - это субъект Российской Федерации", - написал он в телеграм.

https://crimea.ria.ru/20220927/nashi-po-nam-zhe-strelyat-ne-mogut-kak-menyalis-nastroeniya-v-chernobaevke-1124626933.html

https://crimea.ria.ru/20221007/vlasti-khersonschiny-soobschili-o-16-rasstrelyannykh-na-severe-oblasti-1124746285.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, специальная военная операция рф на украине