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Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T14:46
2022-10-13T15:09
новые регионы россии
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким обращением в четверг выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ &gt;&gt;Он подчеркнул, что ежедневно ракетным ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Удары приходятся в основном по гостиницам, жилым домам, рынкам и другим местам скопления мирных жителей.В связи с этим руководство администрации приняло решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учебы. В первую очередь это коснулось жителей правобережья.Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо &gt;&gt;Глава области напомнил, что в конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме и подтвердила желание войти в состав Российской Федерации, чтобы восстановить историческую справедливость. Непрекращающиеся ракетные удары – результат нежелания киевского режима принять волю народа и стремление отомстить мирному населению за принятое решение, подчеркнул он.Как уточнил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет не об эвакуации, а о временном прибывании и отдыхе в других субъектах РФ жителей, которые изъявят такое желание."Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область - это субъект Российской Федерации", - написал он в телеграм.
https://crimea.ria.ru/20220927/nashi-po-nam-zhe-strelyat-ne-mogut-kak-menyalis-nastroeniya-v-chernobaevke-1124626933.html
https://crimea.ria.ru/20221007/vlasti-khersonschiny-soobschili-o-16-rasstrelyannykh-na-severe-oblasti-1124746285.html
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новые регионы россии, херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона

Власти Херсонской области просят федеральной помощи в организации выезда жителей региона

14:46 13.10.2022 (обновлено: 15:09 13.10.2022)
 
© РИА Новости КрымРезультаты обстрела Чернобаевки херсонской области
Результаты обстрела Чернобаевки херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В руководстве Херсонской области попросили федеральной помощи для организации выезда населения из-за ежедневных ракетных ударов со стороны ВСУ. С таким обращением в четверг выступил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ >>
Он подчеркнул, что ежедневно ракетным ударам подвергаются Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Удары приходятся в основном по гостиницам, жилым домам, рынкам и другим местам скопления мирных жителей.
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В связи с этим руководство администрации приняло решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы России для отдыха и учебы. В первую очередь это коснулось жителей правобережья.
"Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край – наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать", – сказал Сальдо в обращении.
Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо >>
Глава области напомнил, что в конце сентября Херсонщина сделала свой выбор. На референдуме и подтвердила желание войти в состав Российской Федерации, чтобы восстановить историческую справедливость. Непрекращающиеся ракетные удары – результат нежелания киевского режима принять волю народа и стремление отомстить мирному населению за принятое решение, подчеркнул он.
Украинские военные. AFP
7 октября, 10:02
Власти Херсонщины сообщили о 16 расстрелянных на севере области
Как уточнил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов, речь идет не об эвакуации, а о временном прибывании и отдыхе в других субъектах РФ жителей, которые изъявят такое желание.
"Мы призываем жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается. Херсонская область - это субъект Российской Федерации", - написал он в телеграм.
Новые регионы РоссииХерсонская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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