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Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T18:22
2022-10-13T18:22
2022-10-13T18:25
херсонская область
новые регионы россии
марат хуснуллин
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, власти окажут полное содействие администрации области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. "Обеспечим бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем", - добавил вице-премьер.Также правительственная комиссия по развитию регионов даст поручение главам регионов оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ >>
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новые регионы россии, марат хуснуллин, специальная военная операция рф на украине, общество
Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
Правительством РФ принято решение помочь жителям Херсонщины выехать из региона
18:22 13.10.2022 (обновлено: 18:25 13.10.2022)