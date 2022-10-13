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Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин
В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T18:22
2022-10-13T18:25
херсонская область
новые регионы россии
марат хуснуллин
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, власти окажут полное содействие администрации области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. "Обеспечим бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем", - добавил вице-премьер.Также правительственная комиссия по развитию регионов даст поручение главам регионов оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ &gt;&gt;
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херсонская область, новые регионы россии, марат хуснуллин, специальная военная операция рф на украине, общество
Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин

Правительством РФ принято решение помочь жителям Херсонщины выехать из региона

18:22 13.10.2022 (обновлено: 18:25 13.10.2022)
 
© РИА Новости КрымПоследствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы "Трофей" в селе Старая Збурьевка Херсонской области
Последствия обстрела рыболовецкой туристической усадьбы Трофей в селе Старая Збурьевка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"В связи с обращением главы Херсонской области РФ Владимиров Сальдо, правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны, – заявил Хуснуллин.
По его словам, власти окажут полное содействие администрации области в размещении жителей региона в других субъектах РФ.
"Обеспечим бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем", - добавил вице-премьер.
Также правительственная комиссия по развитию регионов даст поручение главам регионов оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.
Результаты обстрела Чернобаевки херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:46
Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ >>
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииМарат ХуснуллинСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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