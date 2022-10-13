https://crimea.ria.ru/20221013/pravitelstvo-pomozhet-s-vyezdom-zhiteley-khersonskoy-oblasti--khusnullin-1124867034.html

Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин

Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Правительство поможет с выездом жителей Херсонской области – Хуснуллин

В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T18:22

2022-10-13T18:22

2022-10-13T18:25

херсонская область

новые регионы россии

марат хуснуллин

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, власти окажут полное содействие администрации области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. "Обеспечим бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем", - добавил вице-премьер.Также правительственная комиссия по развитию регионов даст поручение главам регионов оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ >>

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херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, марат хуснуллин, специальная военная операция рф на украине, общество