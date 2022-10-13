https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html

ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области

ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022

ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области

ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области, а также Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщил замглавы офиса... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T09:01

2022-10-13T09:01

2022-10-13T09:01

украина

специальная военная операция рф на украине

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области, а также Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Ранее утром 13 октября о ночных взрывах сообщили власти Николаева и Днепропетровской обладминистрации.Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, к которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://crimea.ria.ru/20221011/vse-tseli-massirovannogo-raketnogo-udara-po-ukraine-dostignuty---mo-1124821178.html

https://crimea.ria.ru/20221011/poydet-li-nato-na-pryamoy-konflikt-s-rossiey--mneniya-ekspertov-1124822503.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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