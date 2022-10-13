https://crimea.ria.ru/20221013/vs-rf-nanesli-udary-po-kriticheskoy-infrastrukture-v-kievskoy-oblasti-1124849244.html
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области, а также Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщил замглавы офиса... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T09:01
2022-10-13T09:01
2022-10-13T09:01
украина
специальная военная операция рф на украине
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области, а также Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.Ранее утром 13 октября о ночных взрывах сообщили власти Николаева и Днепропетровской обладминистрации.Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, к которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://crimea.ria.ru/20221011/vse-tseli-massirovannogo-raketnogo-udara-po-ukraine-dostignuty---mo-1124821178.html
https://crimea.ria.ru/20221011/poydet-li-nato-na-pryamoy-konflikt-s-rossiey--mneniya-ekspertov-1124822503.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, специальная военная операция рф на украине, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Власти Украины сообщили об ударах по критической инфраструктуре в Киевской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевской области, а также Днепропетровской и Николаевской областей. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры <...> Никополь, Днепропетровщина, почти так же массированно, как и вчера. За ночь выпустили 60 "Градов", также зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии", – написал Тимошенко в своем телеграм-канале.
Ранее утром 13 октября о ночных взрывах сообщили власти Николаева и Днепропетровской обладминистрации.
Вооруженные силы России в понедельник, 10 октября, нанесли массированные удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, к которые осуществляются Украиной на российской территории и не могут оставаться безнаказанными.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.