https://crimea.ria.ru/20221013/obmen-plennymi-20-rossiyskikh-voennykh-vernulis-domoy-1124863034.html

Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой

Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой

Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T16:04

2022-10-13T16:04

2022-10-13T16:05

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность.

https://crimea.ria.ru/20220922/minoborony-vozvrascheny-55-voennoplennykh-s-ukrainy-1124584642.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина