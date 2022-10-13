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Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T16:04
2022-10-13T16:05
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность.
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой

Минобороны РФ: в результате переговоров домой возвращены 20 российских военнослужащих

16:04 13.10.2022 (обновлено: 16:05 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.
"В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", — сказали в ведомстве.
В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 12:00
В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
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