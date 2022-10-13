https://crimea.ria.ru/20221013/obmen-plennymi-20-rossiyskikh-voennykh-vernulis-domoy-1124863034.html
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T16:04
2022-10-13T16:04
2022-10-13T16:05
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Благодаря переговорному процессу 20 военнослужащих России возвращены из украинского плена домой. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны Российской Федерации.В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Россию в результате обмена пленными с Украиной вернулись 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность.
https://crimea.ria.ru/20220922/minoborony-vozvrascheny-55-voennoplennykh-s-ukrainy-1124584642.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
Минобороны РФ: в результате переговоров домой возвращены 20 российских военнослужащих
16:04 13.10.2022 (обновлено: 16:05 13.10.2022)