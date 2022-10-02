https://crimea.ria.ru/20221002/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-oktyabrya-1124695090.html

Главные события и заявления дня: 2 октября

Главные события и заявления дня: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Главные события и заявления дня: 2 октября

Конституционный суд одобрил принятие новых субъектов в состав России. Жуткая трагедия на стадионе в Индонезии. Сорванное наступление ВСУ на... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T20:03

2022-10-02T20:03

2022-10-02T21:41

главное за день

общество

происшествия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679575_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_4165df370e5ab56fdabd1007ad0d0668.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Конституционный суд одобрил принятие новых субъектов в состав России. Жуткая трагедия на стадионе в Индонезии. Сорванное наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Скандал с "Миссис Крым – 2022". В центре Симферополя на пять месяцев ограничат движение. В Москве простились с Борисом Моисеевым. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Конституционный суд одобрил принятие новых субъектовКонституционный суд (КС) России одобрил договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов.Жители новых российских регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от гражданства РФ у них есть один месяц.Согласно постановлениям КС, переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей продлится до 2026 года. Все новые субъекты после вхождения в состав России сохранят свои названия. В частности, ДНР и ЛНР сохранят в составе России статус республик. Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.Жуткая трагедия на стадионе в ИндонезииПо уточненным данным, 125 человек погибли в давке на футбольном стадионе "Канджурухан" в Индонезии. Беспорядки вспыхнули, когда местная футбольная команда "Арема" проиграла клубу "Персебайе" со счетом 3:2. После финального свистка зрители выбежали на поле, полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков. В результате началась паника и давка. У людей также были проблемы с дыханием из-за слезоточивого газа.Изначально сообщалось о 129 погибших, затем СМИ сообщили о том, что жертвами трагедии стали 174 человека. Повторный подсчет показал, что в Маланге погибли 125 человек. Президент поручил приостановить все матчи чемпионата до тех пор, пока не будет проведена оценка процедур безопасности.По количеству жертв инцидент в Индонезии стал второй в истории трагедией на футбольных стадионах, уступая лишь трагедии на национальном стадионе в Лиме (Перу) в мае 1964 года. Тогда в конце матча между национальными сборными Перу и Аргентины из-за начавшихся на трибунах беспорядков и непрофессиональных действий полиции погибли 328 человек.Сорванное наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направленииВооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли попытку наступления одновременно на трех тактических направлениях, российские военные сумели сорвать наступление противника.По данным Минобороны РФ, наиболее активное наступление ВСУ вели в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными батальонными тактическими группами украинские военные наступали на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. За сутки ВСУ потеряли 400 военных и более 40 танков.Скандал с "Миссис Крым – 2022"Крымчанка Ольга Валеева, обладательница титула "Миссис Крым – 2022", стала фигуранткой громкого скандала. В соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. Это вызвало гневную реакцию как пользователей Сети, так и общественников и политиков. Женщина заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь Валееву к ответственности за экстремизм.Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что за такое "надо наказывать", а член комиссии нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьев назвал поступок женщины "циничным, подлым и хамским издевательством над подвигом защитников русского мира".В МВД по Крыму сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято соответствующее решение.В центре Симферополя на пять месяцев ограничат движениеВ Симферополе с понедельника – 3 октября – ограничат движение на центральных улицах Кавказская и Пролетарская. Ограничение вызвано проведением ремонтных работ и продлится до 1 марта следующего года.Жителей и гостей крымской столицы просят учитывать это при планировании поездок по городу.В Москве простились с Борисом МоисеевымВ Москве простились с заслуженным артистом России Борисом Моисеевым. Церемония прощания состоялась на Троекуровском кладбище.Проститься с артистом пришли звезды шоу-бизнеса, поклонники его творчества, друзья и коллеги. В знак скорби они возложили белые и красные розы, лилии, а также белые бумажные кораблики с надписью: "С любовью, Ваш Б. Моисеев". В начале церемонии прощания прозвучали песни Моисеева.

https://crimea.ria.ru/20221002/prinyatie-novykh-subektov-v-rf-glavnoe-iz-resheniy-konstitutsionnogo-suda-1124692503.html

https://crimea.ria.ru/20221002/vs-rossii-otbili-nastuplenie-vsu-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124691292.html

https://crimea.ria.ru/20221002/v-gossovete-rk-trebuyut-zhestko-nakazat-missis-kryma-za-gimn-oun-i-upa-1124692162.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, происшествия, в мире, политика