https://crimea.ria.ru/20221002/prinyatie-novykh-subektov-v-rf-glavnoe-iz-resheniy-konstitutsionnogo-suda-1124692503.html

Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда

Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда

Переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей продлится три года, новые субъекты сохранят свои... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T15:56

2022-10-02T15:56

2022-10-02T15:56

новая жизнь на освобожденных территориях

российская федерация (россия, рф)

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей продлится три года, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда РФ, опубликованных на портале правовой информации."Со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы", - говорится в одном из документов.Аналогичная формулировка содержится в тексте постановлений, касающихся ДНР, ЛНР и Запорожской области.Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики сохранят свои названия после вхождения в состав России. В частности, ДНР и ЛНР сохранят в составе России статус республик.Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года. Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики.Жители новых российских регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства у них есть один месяц.Кроме того, согласно постановлениям КС РФ, жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, призванных в Вооруженные силы Украины, могут освободить от ответственности, если они не совершали на службе преступлений.

https://crimea.ria.ru/20221002/konstitutsionnyy-sud-odobril-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-rf-1124690540.html

https://crimea.ria.ru/20220930/udary-po-novym-regionam-budut-schitat-aktom-agressii-protiv-rf--peskov-1124673526.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), закон и право, общество