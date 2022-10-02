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Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда
Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда
Переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей продлится три года, новые субъекты сохранят свои... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T15:56
2022-10-02T15:56
новая жизнь на освобожденных территориях
российская федерация (россия, рф)
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей продлится три года, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда РФ, опубликованных на портале правовой информации."Со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы", - говорится в одном из документов.Аналогичная формулировка содержится в тексте постановлений, касающихся ДНР, ЛНР и Запорожской области.Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики сохранят свои названия после вхождения в состав России. В частности, ДНР и ЛНР сохранят в составе России статус республик.Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года. Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики.Жители новых российских регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства у них есть один месяц.Кроме того, согласно постановлениям КС РФ, жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, призванных в Вооруженные силы Украины, могут освободить от ответственности, если они не совершали на службе преступлений.
https://crimea.ria.ru/20221002/konstitutsionnyy-sud-odobril-dogovory-o-prinyatii-novykh-subektov-v-rf-1124690540.html
https://crimea.ria.ru/20220930/udary-po-novym-regionam-budut-schitat-aktom-agressii-protiv-rf--peskov-1124673526.html
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российская федерация (россия, рф), закон и право, общество
Принятие новых субъектов в РФ: главное из решений Конституционного суда

Названия, переходный период и выборы: главное из решений КС РФ по новым субъектам

15:56 02.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа заседании Конституционного суда РФ
На заседании Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Переходный период для интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Запорожской областей продлится три года, новые субъекты сохранят свои текущие названия. Об этом говорится в постановлениях Конституционного суда РФ, опубликованных на портале правовой информации.
"Со дня принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе РФ нового субъекта и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы", - говорится в одном из документов.
Герб РФ в зале заседаний Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
13:07Новая жизнь на освобожденных территориях
Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ
Аналогичная формулировка содержится в тексте постановлений, касающихся ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики сохранят свои названия после вхождения в состав России. В частности, ДНР и ЛНР сохранят в составе России статус республик.
Выборы в законодательные органы новых субъектов проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года. Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в состав страны новых регионов назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица: в Херсонской и Запорожской областях – губернатора, в ДНР и ЛНР – главы республики.
Пострадавший от обстрелов памятник митрополиту Игнатию при въезде в Мариуполь. - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:43
Удары по новым регионам будут считать актом агрессии против РФ – Песков
Жители новых российских регионов с 30 сентября признаются российскими гражданами. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства у них есть один месяц.
Кроме того, согласно постановлениям КС РФ, жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, призванных в Вооруженные силы Украины, могут освободить от ответственности, если они не совершали на службе преступлений.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхРоссийская Федерация (Россия, РФ)Закон и правоОбщество
 
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