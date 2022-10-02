https://crimea.ria.ru/20221002/vs-rossii-otbili-nastuplenie-vsu-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124691292.html
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 02.10.2022
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли попытку наступления одновременно на трех тактических направлениях, российские военные РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T14:21
2022-10-02T14:21
2022-10-02T14:21
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679551_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_e7fedec25bc20562ada825fa457fc2fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли попытку наступления одновременно на трех тактических направлениях, российские военные сумели сорвать наступление противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По данным МО РФ, в результате уничтожены 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20221002/aviatsiya-rossii-razbila-podrazdeleniya-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii-1124691101.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679551_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_59c9a9f4539127cbc2d5f79a06328c19.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины), новости
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
МО: ВС РФ сорвали наступление украинских военных на Николаево-Криворожском направлении