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ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости Крым, 02.10.2022
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли попытку наступления одновременно на трех тактических направлениях, российские военные РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T14:21
2022-10-02T14:21
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли попытку наступления одновременно на трех тактических направлениях, российские военные сумели сорвать наступление противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По данным МО РФ, в результате уничтожены 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20221002/aviatsiya-rossii-razbila-podrazdeleniya-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii-1124691101.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины), новости
ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

МО: ВС РФ сорвали наступление украинских военных на Николаево-Криворожском направлении

14:21 02.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины на Николаево-Криворожском направлении предприняли попытку наступления одновременно на трех тактических направлениях, российские военные сумели сорвать наступление противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Одновременно двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка. В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.
По данным МО РФ, в результате уничтожены 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих.
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14:03
Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
Всего за сутки активных боевых действий на Николаево-Криворожском направлении российские войска уничтожили 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
14:21ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
14:03Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
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