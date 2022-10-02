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В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА* - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*
В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА* - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*
Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь обладательницу титула "Миссис Крым РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T15:14
2022-10-02T15:14
крым
общество
происшествия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь обладательницу титула "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву, исполнившую украинскую националистическую песню "Червона калина", к ответственности за экстремизм. Об этом парламентарий заявил РИА Новости Крым.В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни &gt;&gt;Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".По мнению депутата, "морального осуждения в данном случае недостаточно".Волков также отметил, что "Червону калину" давно пора внести в федеральный список экстремистских материалов."Эта песня была еще гимном украинских сечевых стрельцов, воевавших против России на стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Потом ее пели бандеровцы во времена нацистской оккупации, она была их неофициальным гимном. А сейчас ее поют украинские неонацисты. Нужно признать эту песню экстремистской и запретить", - сказал политик.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-otreagirovali-na-skandal-vokrug-video-s-missis-krym-valeevoy-1124690747.html
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крым, общество, происшествия, мнения
В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*

Депутат Госсовета Крыма призвал жестко наказать Ольгу Валееву за песню "Червона калина"

15:14 02.10.2022
 
© Фото со страницы Ольги Валеевой в Instagrem"Миссис Крыма-2022" Ольга Валеева
Миссис Крыма-2022 Ольга Валеева
© Фото со страницы Ольги Валеевой в Instagrem
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь обладательницу титула "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву, исполнившую украинскую националистическую песню "Червона калина", к ответственности за экстремизм. Об этом парламентарий заявил РИА Новости Крым.
В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни >>
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".
"Не верю, что эта женщина, которая называет себя украинкой и живет в Крыму, не знает о смысле этой песни. Все это широко освещалось в СМИ, и это уже не первый скандал вокруг этой песни. Должна была знать. Поэтому нужно привлекать к ответственности и жестко наказывать, за экстремизм и разжигание межнациональной вражды. Следует еще проверить, может, кто-то ее за деньги нанял, чтобы специально устроить провокацию", - заявил Волков.
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13:29
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По мнению депутата, "морального осуждения в данном случае недостаточно".
Волков также отметил, что "Червону калину" давно пора внести в федеральный список экстремистских материалов.
"Эта песня была еще гимном украинских сечевых стрельцов, воевавших против России на стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Потом ее пели бандеровцы во времена нацистской оккупации, она была их неофициальным гимном. А сейчас ее поют украинские неонацисты. Нужно признать эту песню экстремистской и запретить", - сказал политик.
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
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