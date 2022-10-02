https://crimea.ria.ru/20221002/v-gossovete-rk-trebuyut-zhestko-nakazat-missis-kryma-za-gimn-oun-i-upa-1124692162.html

В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*

В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА* - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В Госсовете РК требуют жестко наказать "Миссис Крыма" за гимн ОУН-УПА*

Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь обладательницу титула "Миссис Крым РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T15:14

2022-10-02T15:14

2022-10-02T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Председатель комитета крымского парламента по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков призвал привлечь обладательницу титула "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву, исполнившую украинскую националистическую песню "Червона калина", к ответственности за экстремизм. Об этом парламентарий заявил РИА Новости Крым.В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни >>Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором Валеева и ее подруга на балконе исполняют песню "Червона калина", которая является неофициальным гимном украинских националистических батальонов. После публикации видео разгорелся скандал. Сама Валеева заявила, что не знала о смысле и подтексте данной композиции, а "просто спела украинскую песню безо всяких смыслов и подсмыслов".По мнению депутата, "морального осуждения в данном случае недостаточно".Волков также отметил, что "Червону калину" давно пора внести в федеральный список экстремистских материалов."Эта песня была еще гимном украинских сечевых стрельцов, воевавших против России на стороне Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Потом ее пели бандеровцы во времена нацистской оккупации, она была их неофициальным гимном. А сейчас ее поют украинские неонацисты. Нужно признать эту песню экстремистской и запретить", - сказал политик.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-otreagirovali-na-skandal-vokrug-video-s-missis-krym-valeevoy-1124690747.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, происшествия, мнения